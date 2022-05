Gegen die „Hinterhofoptik“ am Tölzer Bräustüberl

Umgebung und Zufahrten zum Tölzer Bräustüberl sollen ab Oktober neu gestaltet werden. © Karl Bock

Bad Tölz – Im August 2021 wurde von den neuen Eigentümern mit dem Umbau des Tölzer Bräu­stüberls im Mühlfeld begonnen. Jetzt ist die Stadt am Zug, die das Umfeld der Traditionsgaststätte neu gestalten will.

„Das ist ein wirklich gelungener Umbau“, konstatierte die aktuelle Situation Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair (FWG) im Bauausschuss des Stadtrates. Nur das triste Umfeld passe nicht recht. Die kleinen Plätze und Wege zum benachbarten Altenheim Josefistift und zur Bahnhof-Apotheke bieten derzeit eher „eine Hinterhofoptik“, wie Stadtbaumeister Florian Ernst formulierte.

Dies soll sich aber heuer noch ändern. Die rund 1.100 Quadratmeter großen Flächen sollen von Oktober an umgestaltet werden. Geschaffen werden soll „ein attraktives Entree für die Gastronomie, die neuen Stadtwohnungen, für das Josefistift und die südlich angrenzenden Anwohner und Gewerbetreibenden“, erklärte der Stadtbaumeister. So wird die Zufahrtsstraße zwischen dem Bräustüberl und dem Nachbargebäude mit der Apotheke und dem Blumengeschäft als gemeinsamer Raum für Fußgänger und Fahrzeuge gestaltet - und zwar teilweise als verkehrsberuhigte Zone.

Barrierefreie Wege am Tölzer Bräustüberl

Vorgesehen ist ein barrierefreier Weg für geh- und sehbehinderte Menschen, der vom Zebrastreifen an der Mühlfeldkirche bis zum Josefistift führt. Dort sind neun Parkplätze vor den künftigen Wohnungen geplant, außerdem vier entlang des Josefistifts zwischen Apotheke und Altenheim. Zudem soll auch eine Sitzbank mit Blick zur Mühlfeldkirche aufgestellt werden. Außerdem sollen insgesamt 14 Fahrrad-Abstellplätze eingerichtet werden. Für Sicherheit bei Nacht sorgen neun Altstadtleuchten, die über das Areal verteilt werden.



„Das ist eine schöne und gelungene Entwicklung des Umfelds“, meinte dazu Lindmair. Außerdem wies er darauf hin, dass der Biergarten des Bräustüberls noch ein wenig in Richtung Blumenladen erweitert werden soll. „Das ist nicht viel, nur ein paar Quadratmeter bis hin zur Häuserflucht“, ergänzte Bauamtsleiter Christian Fürstberger. Die Durchfahrt werde davon nicht tangiert.



Einen größeren Bedarf an Behindertenparkplätzen als geplant sah Johannes Gundermann (Grüne) vor dem Josefistift. Diese Frage habe man mit der Heimleitung diskutiert, erwiderte Stadtbaumeister Ernst. Die Parkflächen entlang des Josefistiftes sind Privatfläche und könnten entsprechend gewidmet werden, meinte Ernst. Hier mische sich die Stadt nicht ein. Keine Veränderungen gibt es auch auf der Fläche vor dem Gasthaus in Richtung Mühlfeldkirche, wo aktuell der Maibaum steht. „Dies ist Privatbesitz.“



Für die Umgestaltung rechnet die Stadt mit einem Zuschuss aus dem Städtebau-Förderprogramm „Lebendige Zentren“ der Regierung von Oberbayern. In einigen Jahren dürfte – nach dem beabsichtigten Neubau des Pflegeheims an der General-Patton-Straße – das heutige Heimgebäude einer anderen Nutzung zugeführt werden. Auswirkungen auf die aktuellen Planungen „habe das aber nicht“, so der Stadtbaumeister. Karl Bock