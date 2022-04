Förderung für Kindergarten und Turnhallen-Neubau

Gemeinde Gaißach investiert 6,75 Millionen in Projekte ohne Kreditaufnahme

In den Süd-Neubau des Gaißacher Kindergartens sind bereits zwei Betreuungsgruppen umgezogen. © Rainer Bannier

Gaißach – Umbau und Erweiterung des Kinderhauses in Obergries sowie der Neubau der Zweifachturnhalle sind mit jeweils 2,5 Millionen Euro große Projekte für die Gemeinde Gaißach.

Zur Finanzierung muss die kommunale Verwaltung auf ihre Rücklagen zurückgreifen, wie in der jüngsten Haushaltssitzung in Gaißach bekannt geben wurde.

Doch in finanzieller Hinsicht bewegt man sich in Gaißach weiterhin in der Komfortzone, denn nach der notwendigen Rücklagenentnahme von 3,85 Millionen Euro wird man zum Jahresende immer noch 7,51 Millionen Euro auf der hohen Kante haben. Trotz aller Unwägbarkeiten, die sich noch aus der Corona-Krise und dem Krieg in der Ukraine ergeben könnten, kann die Gemeinde also entspannt in die Zukunft schauen.

Gaißach liegt bei Steuerkraft unter dem Landesdurchschnitt

Gaißach, das bei seiner Steuerkraft pro Einwohner immer noch etwas unter dem Landesdurchschnitt liegt, konnte wieder einen Haushalt verabschieden, um den viele andere Gemeinden das Dorf beneiden. Aus dem Rekord-Vermögenshaushalt 2022, dem auch wieder 1,46 Millionen Euro aus dem Verwaltungshaushalt zufließen, werden heuer insgesamt 6,75 Millionen Euro an Investitionen getätigt. Damit ist dieser Etat annähernd genau gleich groß wie der Verwaltungshaushalt mit 6,832 Millionen Euro.



„Mit diesem soliden Haushalt können wir unsere Infrastruktur nachhaltig weiterentwickeln und stärken“, betonte Bürgermeister Stefan Fadinger. Die einmalige hohe Rücklagenentnahme sei auch „absolut sinnvoll angesichts der anziehenden Inflation“.

Das von Kämmerer Hans Fischhaber sorgfältig erarbeitete und detailliert erläuterte Zahlenwerk sorgte für Zufriedenheit im Gemeinderat sowie ein Extralob seitens des Bürgermeisters für den Kämmerer und die gesamte Verwaltung. Erwartungsgemäß wurde der Haushalt 2022 ohne Gegenstimmen beschlossen.

Förderung für Kindergarten und Turnhallen-Neubau

Die Kindergarten-Erweiterung und der Turnhallen-Neubau kommen gut voran und liegen im Zeitplan. Die staatliche Förderung für die beiden Projekte fällt heuer allerdings mit insgesamt voraussichtlich 587.000 Euro noch nicht so hoch aus, weil solche Fördergelder immer erst mit Verzögerung fließen.

Zum Thema Schulden: Im Vorjahr hatte die Gemeinde einen Kredit von zwei Millionen Euro aufgenommen. Das erschien angesichts der hohen Rücklagen paradox. Doch am Finanzmarkt herrschten damals keine normalen Bedingungen, weshalb die Gemeinde davon sogar finanziell profitieren konnte.

Allzeithoch im Haushalt Gaißach

Der Gesamthaushalt 2022 erreicht mit 13,58 Millionen Euro ein neues Allzeithoch. Das liegt auch daran, dass der Einkommenssteueranteil und insbesondere auch die Gewerbesteuer weiter wachsen, was wiederum daran liegt, dass die vielen örtlichen Betriebe volle Auftragsbücher haben.



Die größten Ausgabe-Einzelposten im Verwaltungshaushalt sind – neben der bereits erwähnten Zuführung an den Vermögenshaushalt – die Kreisumlage mit 1,71 Millionen Euro und die Personalkosten der Gemeinde mit 1,66 Millionen Euro. Die beiden Zahlen sind sogar leicht niedriger als noch im Vorjahr. Erstere wird auf der Basis der Steuerkraftzahl 2021 der Gemeinde berechnet, letztere hat mit vorübergehend nicht besetzten Planstellen zu tun.

Skiclub Gaißach bekommt 21.000 Euro

Die seit 2016 geltenden Hebesätze für die Grundsteuer (300 Prozentpunkte) und für die Gewerbesteuer (310) bleiben weiterhin unverändert. Freuen können sich auch die Vereine: Die Gemeinde wird ihre freiwilligen Zuschüsse in Höhe von 33.000 Euro weiterhin unverändert ausschütten. Hauptnutznießer mit einem Betrag von 21.000 Euro ist der örtliche Skiclub mit seinen acht Sparten. Rainer Bannier

Der Haushalt in Zahlen Steuereinnahmen: 4,64 Millionen Euro davon Einkommenssteuer: 2,05 Millionen Euro

davon Gewerbesteuer:1,0 Millionen Euro

Kreisumlage:1,71 Millionen Euro

Personalkosten:1,66 Millionen Euro

Freie Spanne (Investitionsrate):1,46 Millionen Euro

Kreditaufnahme:Keine

Schuldenstand:2,0 Millionen Euro

Rücklagenentnahme:3,85 Millionen Euro

Rücklage:7,51 Millionen Euro

Die größten Investitionen:

Kinderhaus, Umbau und Erweiterung:2,5 Millionen Euro

Neubau Zweifachturnhalle:2,5 Millionen Euro

Straßenbau:449.000 Euro

Grunderwerb: 300.000 Euro

Wasserversorgung:275.000 Euro

Fahrzeug Bauhof:180.000 Euro

Ausstattung Schule:135.000 Euro