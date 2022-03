Gemeinde Gaißach stellt Konzept zu einem Sturzflut-Risikomanagement vor

Gaißach möchte seinen Hochwasserschutz verbessern. © Wegscheider

Gaißach – Zwischen dem Steinbach im Süden und der Großen Gaißach im Norden kommt bei Starkregen auch von Abhängen des Gaißacher Berges und der Sunntrat‘n viel Niederschlag die Hänge herabgeschossen.

Das Wasser kann zwar in Gräben abfließen, aber auch ausufern. Dann sind die Siedlungen Grundern, Ober- und Unterreut und andere von einer Überschwemmung bedroht.

Für solche „Sturzfluten“ hat das Wasserwirtschaftsamt Weilheim nach einem ersten Ortstermin mit der Gemeinde ein Risikomanagement angeregt. Mit „wirtschaftlichen Maßnahmen“, so heißt es seitens der Fachbehörde, sollen die Gemeinden eigene Maßnahmen verwirklichen und Maßnahmen von dritter Seite etwa Grundeigentümer anregen und soweit möglich begleiten. Im Gemeinderat wurde die Thematik kurz andiskutiert. Dabei stellte sich rasch heraus, dass die Sache ziemlich kompliziert ist: Denn wenn man an einem bestimmten Punkt eine Verbesserung schafft, etwa durch Verrohrungen, dann können dadurch an anderer Stelle die Probleme sogar größer werden.



Der Gemeinderat entschied, Kontakt zu anderen Gemeinden aufzunehmen, die von dem Wasserproblem besonders betroffen sind und dafür bereits Lösungen umgesetzt haben. rbe