Gemeinde Wackersberg vergibt Trockenbau, Maler- sowie Sanitärarbeiten fürs Rathaus

Von: Ewald Scheitterer

Erstrahlt bald im neuen Glanz: das Wackersberger Rathaus. © Ewald J.Scheitterer

Wackersberg – Jüngst hat sich der Wackersberger Gemeinderat mit der Sanierung des Rathauses beschäftigt. Dazu wurden einige Arbeiten vergeben.



Als es am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung um die Akustik-Verbauung des Sitzungssaales im Rathaus per Holzpanelle ging, sagte Bürgermeister Jan Göhzold: „Über 200 Euro für einen Quadratmeter Holzbrett, das ist doch sündhaft teuer.“ Insgesamt belauft sich das günstigste Angebot zur Neugestaltung des Sitzungssaals auf rund 43.000 Euro. So lautete der Vorschlag aus dem Bauausschuss, sowohl auf eine LED-Lichtleiste als auch auf die Akustikdecke zu verzichten.



„Gerade die Akustikdämmung war eines unserer Hauptanliegen, warum wir überhaupt die Neugestaltung wollten“, warf Maria Wolf, Dritte Bürgermeisterin, ein. Göhzold beruhigte: „Wenn wir auf die speziellen Holzpaneele verzichten, heißt das nicht, dass wir uns gleich von der Akustikdämmung verabschieden. Da gibt es sicher andere Möglichkeiten, etwa mit abgehängten Elementen, die denselben Zweck erfüllen und wesentlich günstiger sind.“



So berichtete etwa Hans Demmel, er habe jüngst etwas gesehen, „das super gut funktioniert“ und auch noch gut ausgesehen habe. Deshalb beauftragte das Ratsgremium die Verwaltung, sich nach derartigen Möglichkeiten zu erkundigen. Einstimmig beschlossen dagegen das Angebot der Pähler Trockenbau-Firma Baierl & Demmelhuber für die übrigen Arbeiten am Sitzungssaal mit 20.000 Euro.



Ohne größere Diskussionen genehmigte der Rat auch den Einbau eines Treppenlifts der Firma Hiro Lift im Rathaus für 13.000 Euro. „So einen Lift hätten wir gerade bei Trauungen schon öfters brauchen können“, begründete Göhzold die geplanten Maßnahmen für einen barrierefreien Zugang.



Vergeben wurden dann auch weitere Gewerke, die für den Umbau einer kleinen Wohnung im ersten Obergeschoss des Rathauses in ein Büro und zwei Mitarbeiter-Toiletten notwendig werden. Bei den Trockenbau-Arbeiten wurde ebenfalls auf die Akustikpaneele und die LED-Lichtleiste verzichtet, so dass sich hier die Kosten auf etwa 9.200 Euro reduzieren.



Angenommen wurde hier das Angebot über knapp 3.000 Euro für einen neuen Estrich, bei den Malerarbeiten kam die Tölzer Firma Egger mit 1.400 Euro zum Zug, bei den Bodenlege-Arbeiten die Firma Gollwitzer für 2.500 Euro und bei den Toiletten die Firma Fast für 8.400 Euro.



Fast wäre dabei den Räten ein Fauxpas unterlaufen: Bei zwei Positionen wollte man noch auf jeweils ein ausstehendes Angebot warten, ehe der Zuschlag für das günstigste Angebot erteilt werden sollte. „Das können wir so nicht machen“, wandte da Vize-Bürgermeister Martin Fischer ein: „Das liest der Betreffende in der Zeitung, gibt ein um 50 Euro billigeres Angebot ab und hat dann den Zuschlag.“ Dem trug das Ratsgremium Rechnung und beschloss dann, das jeweils vorliegende günstigste Angebot anzunehmen.