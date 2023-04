Gemeinderat Gaißach angetan von fertigen Räumen des Kindergartens Obergries

Ortsbegehung: Der Gaißacher Gemeinderat begutachtet den Baufortschritt am Kinderhaus in Obergries. © Rainer Bannier

Gaißach - Eine Wendeltreppe, die um einen entrindeten Fichtenstamm herum ins Obergeschoss führt, ist der Blickfang im Eingangsbereich des Gaißacher Kindergartens, der modernisiert wird.

Dies ist nicht die einzige bauliche Finesse: prägend sind auch ein Verbindungsgang im Obergeschoss, der die einzelnen Baukörper miteinander verbindet, sowie eine Spielgrotte und eine große Rampe für den kindlichen Bewegungsdrang im Freien.

Vor seiner jüngsten Sitzung machte sich der Gaißacher Gemeinderat zusammen mit Kindergartenleiterin Teresa Decku und Bauleiter Thomas Gaisreiter ein Bild vom Baufortschritt. Wie berichtet, wird am Kinderhaus in Obergries seit zwei Jahren gebaut: Im Bauabschnitt I entstand ein neuer Trakt im Süden der Anlage, der im vergangenen Jahr bezogen werden konnte.



Damit wurde Raum gewonnen, um dann im Bauabschnitt II ohne Betriebsunterbrechung zwei Drittel des Altbestands abzubrechen und durch einen Neubau zu ersetzen. „Er wird im September dieses Jahres bezugsfertig sein“, versicherte Bürgermeister Stefan Fadinger, womit die Einrichtung dann eine neue fünfte Gruppe eröffnen kann. Bis November werde es dann noch dauern, bis auch die geplante zweite Krippengruppe an den Start geht. Damit werde im Kindergarten dann aus einem „vier plus eins“ ein „fünf plus zwei“.



Der Gemeinderat zeigte sich von den bislang fertiggestellten, modern und funktional ausgestatteten Räumlichkeiten und auch vom termingerechten Fortgang der weiteren Baumaßnahmen sehr angetan. Das bezog sich auch auf die drei Wohnungen, die im zweiten Obergeschoss entstehen und ebenfalls bis zum November bezugsfertig sein sollen.

Es handelt sich um zwei Dreizimmer- und eine Appartementwohnung, die vorrangig als Dienstwohnungen angeboten werden sollen – geht es der Gemeinde doch auch darum, die erforderlichen zusätzlichen Fachkräfte für die Kindergartenerweiterung gewinnen zu können.



Wie Kindergartenleiterin Teresa Decku mitteilt, sucht man zum September dieses Jahres noch neue Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und Praktikantinnen im Vorpraktikum oder Anerkennungsjahr. „Gegenwärtig betreut die Einrichtung 102 Kinder: 90 besuchen die vier Kindergartengruppen und zwölf die Krippengruppe.“ Die drei Regelgruppen seien mit 25 Kindern belegt und die Integrationsgruppe mit zehn plus fünf Integrationskindern (die werden vom höheren Betreuungsaufwand her nämlich dreifach gerechnet).



„Deshalb ist die Einrichtung aktuell voll belegt“, versichert Decku. Ab Herbst stünden dann weitere 25 Kindergartenplätze und zwölf Krippenplätze zur Verfügung. „Damit ist unser Bedarf für die Gemeinde jedenfalls langfristig gesichert“, fügt Bürgermeister Stefan Fadinger hinzu.



Geld für das knapp fünf Millionen teure Projekt hat die Gemeinde im Haushalt eingeplant, der im Mai beschlossen werden soll. Dafür wurde bereits 2020 in der Niedrigzinsphase ein „taktischer“ Millionenkredit aufgenommen . Wie Kämmerer Hans Fischhaber mitteilt, wird der Kindergartenbau zu 50 Prozent aus dem Bayerischen Finanzausgleich gefördert. Für die Wohnungen gibt’s 30 Prozent Zuschuss aus dem kommunalen Wohnraumförderprogramm. Rainer Bannier