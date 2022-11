Gemeinderat diskutiert über Greilinger Ortsdurchfahrt

Neugestaltung der Ortsdurchfahrt

Greiling – Die Tölzer Straße in Greiling wird für zur Sicherheit für alle neu gestaltet. Autofahrer sollen „eingebremst“ werden, damit Fußgänger und Radfahrer sicher sind.

Die Tölzer Straße ist eine Kreisstraße durchzieht und als Tegernseer Straße das Dorf im Osten wieder verlässt. Für den Bereich der Tölzer Straße soll die Ortsdurchfahrt ab dem kommenden Frühjahr neu gestaltet werden, für mehr Sicherheit und um den Verkehr zu entschleunigen.

Mit 5,50 Metern soll die Straße dabei „nicht schmäler werden als jetzt“, versicherten der beauftragte Planer Marc Zilka sowie Stefan Vogt vom Straßenbauamt Weilheim jüngst gegenüber den Gemeinderäten. Allerdings könnten Autofahrer nicht mehr aufs Bankett ausweichen, sondern würden durch Bordsteinkanten, leichte Krümmungen und andere bauliche Maßnahmen „eingebremst“, damit die Ortsdurchfahrt für Fußgänger und Radfahrer sicherer werde. „Eine breitere Fahrbahn würde zu Lasten der Fußgänger gehen“, betonte Vogt und gab zu bedenken, dass im Ortsbereich ein abgetrennter Fußweg auf einer Fahrbahnseite „wichtiger als optimale Fahrbahnbreiten“ sei.



Auch Radfahrer sollen in Greiling geleitet werden

Streckenführung und Bordsteine sollen weiterhin dazu beitragen, dass sich auch Radfahrer genötigt sehen, sich an die Verkehrsregeln zu halten und die ihnen zugewiesenen Fahrlinien einzuhalten. Verbessert werden sollen laut Planer auch die Sichtdreiecke an den Einmündungen der Seitenstraßen. Wo Schaltkästen der Telekom im Wege stehen, solle geprüft werden, was in den Gestattungsverträgen steht. Und die Anlieger müsse man dazu drängen, „dass auch sie bei ihren privaten Einfahrten immer die erforderlichen Sichtdreiecke tatsächlich freihalten“, erklärte Vogt weiter.



Dass die geplanten 5,50 Meter den Fahrkomfort reduzieren und dem motorisierten Verkehr eine besonders vorsichtige, defensive Fahrweise aufzwingen, das war allen klar. Gemeinderat Andreas Kastenmüller, sichtlich verärgert, meinte dazu jedoch: „Das ist Wahnsinn, das ist viel zu schmal“.

Tölzer Straße: Bei Begegnungsverkehr wird es einfach zu eng

Er wies darauf hin, dass es im Begegnungsverkehr von Bussen, Lastwagen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen „mehr als eng wird“. Das räumten auch Zilka und Vogt ein: dann müsse eben auch mal jemand anhalten, um den Gegenverkehr durchzulassen. „Für Sicherheit plus mehr Fahrbahnbreite“ fehle in Greiling schlicht und einfach der Platz.

Es ging dann auch noch um eine mögliche neue behindertenfreundliche Pflasterung des Gehwegs. Und Gemeinderätin Claudia Petzl sprach sich dafür aus, Alleebäume möglichst zu erhalten oder in Absprache mit Anliegern gegebenenfalls zu ersetzen. rbe