Gemeinderat Kochel genehmigt 50-Meter-Mast bei Pessenbach

Von: Sandra Gerbich

Zwischen Wald und Bahngleisen gegenüber dem Gewerbegebiet Pessenbach soll ein neuer 5G-Sender errichtet werden. © Sandra Gerbich

Benediktbeuern – Kochel soll um einen Mobilfunkmast reicher werden. Geplant ist, neben dem Gewerbegebiet Pessenbach einen 5G-Sender zu errichten. Im Gemeinderat stieß das Projekt nicht bei allen auf Zustimmung. Die wenigen Gegner konnten sich allerdings nicht durchsetzen.

Als im Landkreis Weilheim-Schongau der Steingadener Gemeinderat vor gut anderthalb Jahren die Anfrage erhielt, ob in der Nähe der Wieskirche ein 50-Meter-Funkmast hingestellt werden darf, kommentierte Bürgermeister Max Bertl (CSU) das Vorhaben mit „Sind die komplett irre?“



Nicht so in Kochel: Auch da weiß man: 50 Meter sind hoch und nicht schön, aber laut Bürgermeister Thomas Holz (CSU) vor allem ein Anliegen der Bundesregierung. Geplant ist, den Mast in Höhe des Gewerbegebiets auf der anderen Seite der Bahnschienen zu errichten. „Der Standort wurde sorgfältig nach einer sogenannten Whitespot-Analyse ausgewählt“, berichtete der Rathauschef.

Schnelles Netz

Der Sendemast soll also künftig Bereiche abdecken, in denen der Empfang bisher schlecht war. Seine Errichtung zählt zu den so genannten privilegierten Vorhaben. Holz betonte, dass die Bürger mehrheitlich ein schnelles Mobilfunknetz wollten, „und der Gesetzgeber will das auch“. Neuralgische Flächen seien dabei vor allem Bahnlinien und Bundesstraßen.



Holz rief in Erinnerung, dass Gesundheitsbedenken im Zusammenhang mit dem neuen Mobilfunkstandard von vielen Bürger an ihn herangetragen wurden. Ende Juni hatte die Gemeinde Kochel zu einem „Bürgerdialog Mobilfunk“ in die Heimatbühne eingeladen. Schon damals war das Projekt heftig diskutiert worden, wenn auch von nur rund 30 Teilnehmern.



Die Gemeinde hatte zudem die Expertise der Dialoginitiative der Bundesregierung „Deutschland spricht über 5G“ eingeholt und eine „rechnerische Emissionsprognose“ vorgenommen. Laut Holz würden die Grenzwerte weder erreicht noch überschritten. Die Messungen an mehreren Positionen sowohl im unmittelbaren sowie weiteren Umfeld des Mastes hätten keinen Anlass zur Sorge gegeben: Die maximale Belastung läge bei 4,7 Prozent, bei einem Grenzwert von 100 Prozent also „weit weit unter dem Maximum“, so Holz. Es gebe demzufolge keinen Grund, sich nicht dort aufzuhalten, ebenso seien keine Abschirmmaßnahmen notwendig.

Geringere Höhe gewünscht

Entweder wurden schon im Vorfeld so gut wie alle Bedenken aus dem Weg geräumt oder das Kochler Konsensmaß ist sehr hoch: Denn: Kritik gab es im Rahmen der Gemeinderatssitzung nur vereinzelt. Bettina Sindlhauser (Freie Bürger Ried) störte sich vor allem an der Höhe des Mastes, der „halb so hoch wie der BMW-Turm in München wird oder anderthalbmal so hoch wie ein Baukran“.



Mit 15 bis 20 Metern über den Bäumen sah Sonja Mayer (Liste Mitte) vor allem das Landschaftsbild in Gefahr. „Das ist für eine Gegend, die mit schöner Landschaft wirbt, nicht angemessen.“ Beide hätten sich gewünscht, dass eine Höhe von 40 Metern überprüft wird.



„Keiner von uns ist wirklich begeistert von der Höhe“, gab der Bürgermeister zurück. Er sehe aber keine Alternative. Holz argumentierte, dass eine geringere Höhe eine höhere Sendeleistung zur Folge hätte. Eine Antwort darauf, inwiefern sich diese auf die Gesundheit oder andere Faktoren auswirken könne, blieb der Rathauschef jedoch schuldig. Ebenso, ob eine geringere Höhe womöglich mit einer nur unwesentlich höheren Sendeleistung mit ebenso womöglich unerheblichen Mehrbelastungen einher gehe. Der Funkmast wurde schließlich mit zehn zu vier Stimmen genehmigt.