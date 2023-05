Gemunkel um Dürer: Der BR dreht „Kunst + Krempel“ im Kloster Benediktbeuern

Gut 80 Gäste bei den Aufzeichnungen

Benediktbeuern - Kamera läuft: Im Kloster Benediktbeuern zeichnete der BR neue Folgen von „Kunst + Krempel“ auf. Manches alte Objekt überraschte.

Er würde gern wissen, ob das Familienerbstück nun Kunst oder Krempel sei, sagte der Herr, den es an diesem Tag gemeinsam mit seiner Frau ins Kloster Benediktbeuern gezogen hatte. Beide standen da mitten im Barocksaal, im Scheinwerferlicht, umgeben von Kameras. Neben ihnen ein Gemälde. Das Paar war eines von vielen, dass ins Klosterdorf gekommen war, um die Geschichte und den Wert eines geerbten, gefundenen oder ersteigerten Objektes zu erfahren – im Rahmen der BR-Antiquitätensendung „Kunst + Krempel“, die aufgezeichnet wurde.

19 Folgen in drei Tagen

In drei Tagen 19 Folgen aufnehmen. Das ist sportlich. Ein Team aus rund 50 Menschen arbeitete daran, diese in den Kasten zu bringen. Aufgezeichnet wurden die Folgen größtenteils im Barocksaal des Klosters, die Vor- und Nachinterviews wurden zum Teil in den altehrwürdigen Gängen aufgenommen. Und an Gästen und zu bewertenden Objekten aus den sechs Bereichen Kunst auf Papier, Glas, Möbel, Porzellan und Keramik, Gemälde sowie religiöse Volkskunst mangelte es nicht.



700 Bewerbungen

Rund 700 Bewerbungen seien eingegangen, verriet „Kunst + Krempel“-Redakteur Marcus Meyer. „Man muss eine Vorauswahl treffen“, erklärte Meyer. Am Ende waren gut 80 Gäste plus Begleitung für die drei Tage ausgewählt worden. Das bedeutete etwa 14 Objekte pro Themenbereich.

Die Sendetermine Ob das Klostergemälde ein echter Dürer ist und noch vieles mehr lässt sich in den neuen Folgen von „Kunst + Krempel“ aus dem Kloster Benediktbeuern erfahren. Die erste Folge wird voraussichtlich am Samstag, 10. Juni, um 19.30 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt. Die zweite Folge ist für Samstag, 1. Juli, um 19.30 Uhr geplant. Auch in der ARD-Mediathek werden die Folgen abrufbar sein (jeweils ab Donnerstag 16 Uhr). Wiederholungen werden in 3sat (Samstag 14.30 Uhr) und in ARD-alpha (Sonntag 16 Uhr) ausgestrahlt.

Auch für das Team sind die Objekte oft Überraschungen, sehen diese auf einem Bewerbungsfoto doch meist anders aus als in der Realität, wenn man „die Oberfläche spürt“, so Meyer. Apropos Überraschungen: davon gab es in Benediktbeuern einige positive. Geschichten, welche die seit fast 40 Jahren ausgestrahlte Sendung ausmachen. Denn neben der Wissensvermittlung sind auch Erinnerungen und Emotionen mit dem jeweiligen Objekt verbunden, und die Spannung, im Hinblick auf die Bewertung.



Gläserne Überraschung

Unter den Überraschungen im Klosterdorf: ein Glas aus einer Zehnerserie, das als einzige viele Jahre überlebt habe, wie der Redakteur verriet. Es stamme aus dem 17. Jahrhundert. Und dann war da auch noch dieses Gemälde, das eine Fischverkäuferin darstellt. Eine Frau habe es in einer Auktion ersteigert, für 750 Euro. Die Expertin habe den Wert auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Besitzerin sei für ihr gutes Auge gelobt worden, erinnerte sich Meyer. Von Momenten wie diesen lebe die Sendung.



+ Mit einem alten Familienerbstück von prunkvoller Erscheinung kam dieses Ehepaar ins Kloster. Er wolle wissen, ob es Kunst oder Krempel sei, meinte der Mann. © Antonia Reindl

Altes Erbstück im Gepäck

Von den rund 80 Gästen seien etwa die Hälfte aus der Umgebung, ein Viertel aus der näheren und ein Viertel aus weiterer Umgebung gekommen. Man habe eine Fangemeinde in ganz Deutschland, sagte Meyer. Unter den Gästen war etwa ein Ehepaar, das aus Münchner Richtung angereist war, mit einem alten Erbstück. Es sei seit 120 Jahren im Familienbesitz, verriet der Mann, als die Kameras auf ihn gerichtet waren. Ein religiöses Bild in einem prunkvollen, bekrönten Kasten. Sein Urgroßvater habe das Bild einst in Köln erworben. Die Oberfläche sei wie eine Krokodilshaut gewesen, weshalb er es habe herrichten lassen wollen, sagte der Mann. Er habe es dafür ins Göring-Institut gebracht. Die Hoffnung war nun, dass das Bild aus der Zeit um 1400 stammt. Die Expertise wird hier nicht verraten, nur so viel: „Ein prachtvolles Objekt“, meinte Experte Herbert Giese. Der Kasten sei „ganz fesch“ und „schön geschnitzt“, wenn auch „ein bisschen grob manchmal“. Und das Innere: „ganz hervorragende Malerei“, so der Wiener Kunsthistoriker. Doch dann stellte er diese eine Frage: ob es auch wirklich Malerei sei.



Objekte aus Kloster

Unweit des Barocksaals sah man Pater Claudius Amann im Gästebereich warten, neben ihm Katrin Birk von der Kloster-Pressestelle. Bereits am Vortag sei ein Klosterobjekt geschätzt worden, verriet der Einrichtungsleiter. Ein Tisch. Der gehöre vermutlich zum Klosterinventar, meinte Birk. Es wäre der Wahnsinn, hätten an diesem Tisch einst tatsächlich Benediktiner gesessen, meinte sie. Denn nach der Säkularisation sei „so wenig verblieben“. Pater Amann wurde verkabelt. In wenigen Minuten sollte es für ihn nun vor die Kamera gehen. Mit einem Gemälde, das die Auferweckung des Lazarus darstellt.

Ist ein Dürer?

„Man munkelt ein Dürer“, sagte Birk. Zumindest sei 1803 eine Liste mit Gegenständen des Klosters, das laut Amann einst eine Sammlung von 1000 Gemälden gehabt habe, erstellt worden, in der dieses Bild aufgeführt werde. Der Name Dürer sei in dem Eintrag zu finden. Dass das Lazarus-Bild aus Dürers Händen stammt, bezweifelte Amann aber. Er verwies auf Dürers Werk „Die Auferweckung des Lazarus“ im Puschkin-Museum in Moskau. Auf diesem sehe der Christus-Kopf anders aus. Doch ob nun mit Dürers Pinseln erschaffen oder nicht, der Pater würde sich auch freuen, wenn sich das Gemälde, das vor der Südarkadentrakt-Sanierung im Vorraum zur Hauskapelle zu finden war, einfach als sehr alt herausstellen sollte.