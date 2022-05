Geplante Obstbaumschule in Tölz will alte Sorten aus dem Alpenraum erhalten

Freuen sich auf das Projekt Tölzer Obstbaumschule: Thomas Hölzl jun. (l.) und Bürgermeister Ingo Mehner. © Karl Bock

Bad Tölz – Es ist eine Win-win-Situation: Gewinner sind nicht nur die Stadt und der Wackersberger Unternehmer Thomas Hölzl, sondern auch die Natur. In die ehemalige, verfallene Gärtnerei Schmidl am Tölzer Waldfriedhof soll neues Leben einkehren.

Statt Abbruch wird Thomas Hölzl Junior dort eine Obstbaumgärtnerei für alte Sorten aus dem Alpenvorland anlegen. Beim Pressegespräch vergangenen Donnerstag wurde das Millionenprojekt vorgestellt.



Seit vielen Jahren ist das markante Gebäude mit der Adresse Stadtwaldstraße 1 verwaist. Es liegt südlich des Waldfriedhofes, umfasst mehrere Glashäuser, Schuppen und Garagen. Das alles bietet ein trostloses Bild. Die Stadt wollte den Schandfleck beseitigen – im aktuellen Haushalt waren dafür 300.000 Euro für den Abbruch vorgesehen.

Als die Wackersberger Firma Hölzl das Angebot erstellte, kam es jedoch zur Initialzündung – dort eine Tölzer Obstbaumschule zu errichten. Die insgesamt 6.800 Quadratmeter große und im Außenbereich liegende Fläche soll jetzt im gärtnerischen Sinne belebt werden.

Landschaftsbauer Hölzl will das von Efeu überwucherte Haus sanieren, um dort Seminar- und Schulungsräume zu schaffen und einen Sichtungsgarten erstellen. Damit könnte das Projekt, „ein Zentrum für Obstbaumgartenbau im oberbayerischen Alpenraum werden“.

Hölzl erinnert daran, dass im Auftrag der Regierung von Oberbayern in den vergangenen Jahren 950 alte Äpfel- und Birnbäume erfasst und dabei vergessene Sorten entdeckt wurden. Einige sind gar vom Aussterben bedroht, obwohl sie sich in unserer Gegend bestens bewährt hätten.

Vergessene Sorten am Leben erhalten

Die zu gründende Tölzer Obstbaumschule möchte diese Bäume mit Edelreisern veredeln und vergessene Sorten am Leben erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Konkret wird, sobald der Notarvertrag mit der Stadt Bad Tölz unterschrieben ist, mit der Sicherung und Sanierung der Gebäude begonnen, die nicht mehr zu sanierenden Glashäuser werden abgebrochen. Schon in nächster Zeit soll im westlichen Bereich mit dem Pflanzen von 600 bereits veredelten Obstbäumen begonnen werden.



Später sollen Veredelungskurse, Tagungen über Äpfel und Streuwiesen und Obstbaumschnitt angeboten werden. Hölzl verweist dabei auf den bayerischen Streuobstpakt, nach dem bis 2035 eine Million Streuobstbäume in Bayern gepflanzt werden sollen. Er sieht jetzt den optimalen Zeitpunkt gekommen, ein derartiges Projekt zu verwirklichen



Dies sieht Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) ähnlich. Er kann sich vorstellen, auch im Stadtgebiet Obstbäume zu pflanzen. Geschleckte Rasenflächen, die man möglichst nicht betreten sollen, gehören in der Stadt inzwischen der Vergangenheit an, natürliches Grün ist gefragt. „Das heißt aber nicht, dass wir nicht den einen oder anderen Baum, der dem Klimawandel nicht widersteht, fällen werden“, sagte der CSU-Politiker.



Die durch die unmittelbare Nachbarschaft zum Friedhof nicht unproblematisch zu nutzenden Gebäude und Flächen werden an Hölzl verkauft, was wiederum Einnahmen für den Stadtsäckel bringt. Dem hatte der Finanzausschuss jüngst in nichtöffentlicher Sitzung zugestimmt.



Hölzl legt Wert auf die Feststellung, dass sein Projekt in keinster Weise die danebenliegende Friedhofsgärtnerei „Tölzer Blume“ betrifft, auch die Parkplätze entlang der Straße bleiben unverändert bestehen. Karl Bock