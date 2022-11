Einen Postschalter gibt es nun im Klein-Tausendschön

Gerg vom Laden „Klein-Tausendschön“ übernimmt die Post in Lenggries

Annahmestelle für Pakete und Briefe: Gerlinde Gerg vom Lenggrieser Laden „Klein-Tausendschön“ freut sich auf die Kunden. © Privat Gerg

Lenggries - Dank einer engagierten Ladenbesitzerin gibt es in Lenggries endlich wieder eine Postfiliale am Bahnhof.

Sechs Wochen herrschte quasi analoge Funkstille im Brauneckdorf. Briefe und Pakete bei einer Postfiliale abzugeben war dort nicht möglich, da diese Ende September zumachte. Doch Gerlinde Gerg, Ladenbesitzerin von „Klein-Tausendschön“, wollte diese Situation nicht hinnehmen und ließ einen Postschalter in ihrem Laden integrieren – Seit Dienstag gibt es in Lenggries wieder einen Postbetrieb.

Und der läuft laut Gerg auf Hochtouren: Gleich am ersten Tag strömten Dutzende Lenggrieser früh morgens in ihren Geschenk­artikel-Laden „Klein-Tausendschön“ im Lenggrieser Bahnhof, um dort Pakete und Briefe aufzugeben. „Die vielen Leute, ein Chaos“, schnauft Gerg und lacht. „Ich wurde ins kalte Wasser geworfen“, erklärt sie weiter und bittet die Leute anfangs etwas Geduld mitzubringen, da sie und ihre Mitarbeiterin erst frisch im Postfilialen-Geschäft seien. Die erste Woche wurden die beiden von einem Mitarbeiter der Deutschen Post unterstützt, der sie einlernte.

Die Bürger sind überglücklich

Die Lenggrieser Bürger danken es Gerg. „Ich habe nur positive Resonanzen bekommen“, sagt sie. Gerade von den älteren Leuten aus dem Ort. Laut der Ladenbesitzerin waren gerade sie es, die Gerg dazu führten ihr Geschäft zur neuen Postzweigstelle aufzurüsten. „Ich habe es gemacht, damit Lenggries wieder abgedeckt ist.“ Viele Bürger der 10.000 Einwohner-Gemeinde hatten keine Möglichkeit mehr gehabt, ihre Briefe und Päckchen zu versenden und mussten auf Poststellen in Bad Tölz oder Gaißach ausweichen.



Gerg betont in diesem Zusammenhang auch, dass sie zwar Pakete und Briefe annimmt, aber kein Postbank-Geschäft ist. So war es nämlich in der ehemaligen Filiale, dem Modellbaugeschäft an der Bahnhofstraße gewesen. Wie berichtet, hat dieses nach 14 Jahren betrieb Ende September geschlossen. Danach gab es erst einmal keine Annahmestelle mehr für das Versandunternehmen im Flößerdorf.



Einen Postschalter gibt es nun im Klein-Tausendschön

Bis sich Gerg dazu bereiterklärt hatte und nun wieder eine Postschalter in ihrem Geschenkartikel-Laden betreibt. Dort sind sie jetzt zu zweit. „Eine für die Post, die andere für den Laden zuständig“, erklärt sie. Zu kaufen gibt es in Gergs Laden, den sie seit 2014 betreibt, neben Baby- und Dekosachen vor allem selbst-gebastelte Filzartikel wie bestickte Handytaschen und Schlüsselanhänger.

Die Frage, ob sich Gerg um die Hauptsaison der Post zur Weihnachtszeit sorgt, beantwortet sie mit „Jein“. Einerseits sei sie froh, wenn sich was rührt, „das ist auch schee“, andererseits habe sich auch ein wenig Angst davor: „Ich hoffe die Postfahrer holen die Pakete rechtzeitig ab, bevor mein Laden auseinanderbricht“, ergänzt sie schmunzelnd.



Auch Stefan Klaffenbacher kann jetzt wieder aufatmen. Die Zeit ohne Postfiliale, „war kaum noch zumutbar“, betont der Lenggrieser Bürgermeister. Lange habe die kommunale Verwaltung nach einem geeigneten Ort gesucht. „Wir sind oft mit der Post in Kontakt getreten und haben einige Standortvorschläge übermittelt.“



Ein Prozess der sich laut Rathauschef einige Zeit gezogen hatte. „Das hätte schneller gehen können.“ Mit dem neuen Platz im Bahnhof ist er sehr zufrieden, da dieser gut frequentiert sei und es auch ausreichend Stellplätze gebe. Klaffenbacher: „Die Postfiliale ist wieder guten Händen.“ dwe

Postöffnungszeiten Die Öffnungszeiten der Poststelle in Lenggries sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr.