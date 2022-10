3 mal 2 Karten für Live-Multivisions-Vorträge im Kurhaus zu gewinnen

Von: Franca Winkler

Auch Braunbären sind Teil des Vortrags „Tiergschchtn“ von Bernd Römmelt. © Veranstalter

Bad Tölz – Sechs Live-Multivisions-Vorträge werden im Kurhaus Bad Tölz präsentiert. Das Gelbe Blatt verlost 3 mal 2 Karten nach Wahl entweder für Bernd Römmelt oder Christine Thürmer.

Namhafte Abenteurer berichten dort von Ihren weltweiten Reisen und Expeditionen. Den Auftakt der Abenteuer-Vorträge macht Michael Martin am Mittwoch, 9. November, um 19.30 Uhr mit beeindruckenden Fotografien von der Arktis bis zu den Steppen Zentralasiens.

Am Samstag, 12. November, um 12.30 Uhr betritt dann Bernd Römmelt die Bühne im Tölzer Kurhaus. Speziell für diesen Vortrag hat der bekannte Naturfotograf seine besten „Tiergschchtn“ zusammengestellt. Römmelt reiste wochenlang, um die wilden Tiere vor die Kamera zu bringen, war in einsamen Regenwäldern unterwegs und hat in entlegenen Fjorden springende Buckelwale beobachtet. Aber auch vor unserer Haustür gibt es faszinierende Tierarten zu beobachten: wie zum Beispiel Steinböcke, die der Fotograf bei seinem Vortrag für die ganze Familie mit Bildern zeigt.

Christine Thürmer hat über 60.000 Kilometer in 37 Ländern zu Fuß zurückgelegt, dabei eine halbe Tonne Schokolade vertilgt und mehr als 2.000 Nächte im Zelt verbracht. Die Bestsellerautorin, die seit Jahren bewusst alleine loszieht und besonders Frauen Mut macht, ihre Träume zu verwirklichen, will am Samstag, 12. November, um 15.30 Uhr alle Interessierten für das Leben auf Wanderschaft begeistern.



Wunderfalke präsentiert unter anderem „Die Huber Buam“ und „Checker Tobi“

Thomas und Alexander Huber zählen zu den besten Bergsteigern der Welt und einer der stärksten Seilschaften unserer Zeit. In Bad Tölz kann man die Brüder am Samstag, 12. November, (19.30 Uhr) hautnah erleben.



Tobias Krell, den meisten eher bekannt als „Checker Tobi“ aus dem Kinderfernsehen, besucht ebenfalls Bad Tölz. Und zwar am Sonntag, 13. November, um 12 Uhr und aufgrund der hohen Nachfrage auch um 16 Uhr. Er blickt mit den Zuschauern hinter die Kulissen seines großen Abenteuer- und Dokumentarfilms „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“. Am Ende steht er Autogramme bereit.

Zwei Mountainbiker fangen ein Leben im verlassenen Bergdorf in den ligurischen Alpen an und finden dort den perfekten E-Bike-Spielplatz und Freiraum für einen neuen Lebensentwurf. Harald Philipp nimmt sein Publikum am Sonntag, 13. November (19.30 Uhr), mit auf eine persönliche Reise. Weitere Infos zum Programm auf www.wunderfalke.de.

Gewinnspielteilnahme Die Gewinnspielteilnahme ist bis Sonntag, 6. November, möglich. Als Stichwort entweder „Tiere“ oder „Wandern“ angeben, je nachdem welcher Vortrag als Preis gewünscht ist. Gewinner werden benachrichtigt. Hier können Sie am Gewinnspiel teilnehmen.