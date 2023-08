Gravierende Mängel: Reha-Fachklinik Lenggries muss zum 31. August schließen

Kripo ermittelt

Von Daniel Wegscheider

Lenggries - Die Vorwürfe sind gravierend: In der Fachklinik Lenggries wurden erhebliche Mängel festgestellt, die Kripo ermittelt bereits und das Landratsamt verhängt einen sofortigen Aufnahmestopp. Die geriatrische Reha am Bergweg muss zum 31. August schließen.

Lenggries – Auf der Homepage der Fachklinik Lenggries lässt das dort prominent platzierte Gütesiegel über Qualität stutzen. Zu sehen ist dort ein Stern-Label: „Deutschlands ausgezeichnete Rehakliniken 2023/24“ - eine Empfehlung des Wochenmagazins, die in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Rechercheinstitut MINQ entstanden ist.

Kripo Weilheim und Staatsanwaltschaft München II ermitteln gegen Reha-Klinik

Doch die aktuellen Vorwürfe, die im Raum stehen, zeigen ein anderes Bild der Fachklinik für geriatrische Rehabilitation am Lenggrieser Bergweg 21 auf. Seit Mai ermitteln nämlich die Kripo Weilheim und Staatsanwaltschaft München II wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung aufgrund pflegerischer Missstände.



+ In der Fachklinik Lenggries am Bergweg sind rund 70 Mitarbeiter beschäftigt. © Daniel Wegscheider

„Die Ermittlungen richten sich aktuell gegen drei Beschuldigte, allesamt in Leitungsfunktionen in der Fachklinik in Lenggries tätig“, berichtet Polizeioberkommissar und Sprecher Maximilian Maier vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Auf richterliche Anordnung rückte am 28. Juni ein Großaufgebot an Polizisten aus und durchsuchte die Klinik. Die gleiche polizeiliche Maßnahme fand auch bei mehreren Privatadressen der Beschuldigten statt.



„Zum Stand der Ermittlungen können wir derzeit keine Auskünfte erteilen“, sagt Maier. „Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden sind aufwändig und werden längere Zeit in Anspruch nehmen“. Fest steht jedoch: Bei der Durchsuchung wurden viele Unterlagen sichergestellt.

Landratsamt stellt pflegerische Mängel und falsche Insulingaben in der Fachklinik Lenggries fest

Parallel dazu hatte das Landratsamt Ende Juni ein verwaltungsrechtliches Verfahren eingeleitet, um die Zuverlässigkeit des Betreibers zu prüfen. „Diese wurde dem Betreiber nach intensiver Recherche abgesprochen“, berichtet Landratsamt-Sprecherin Marlis Peischer. So seien unter anderem wiederholt pflegerische Mängel, Unstimmigkeiten in Dienstplänen und falsche Insulingaben festgestellt worden. „Diese gravierenden Mängel wurden nach der Prüfung der zur Verfügung gestellten Unterlagen als auch bei einer unangemeldeten Kontrolle in der Rehaklinik selbst ersichtlich.“

Landratsamt verhängt sofortigen Aufnahmestopp für die Fachklinik Lenggries

Wie das Tölzer Landratsamt mitteilt, gilt für die Fachklinik ein sofortiger Aufnahmestopp, „die Erlaubnis zum Betrieb einer Privatkrankenanstalt wurde im Sofortvollzug widerrufen“. Das bedeutet: Die Klinik muss zum 31. August schließen. Bis zur Entlassung aller Patienten müsse durch den Betreiber die Versorgung der Patienten „vollumfänglich gewährleistet“ werden. Falls erforderlich, habe der Betreiber zudem mit der jeweiligen Krankenkasse des Patienten für eine Anschlussunterbringung zu sorgen.