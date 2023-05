Gemeinde Greiling will Rechtssicherheit: Thema „Balkonkraftwerke“ erst einmal vertagt

Von: Rainer Bannier



Greiling - Mit Spannung war die Stellungnahme des Greilinger Gemeinderats zu den sogenannten Balkon-Kraftwerken erwartet worden. Doch dann wurden die betreffenden Tagesordnungspunkte einstimmig vertagt.

„Das hat absolut nichts mit Bequemlichkeit zu tun. Aber wir wollen das Ganze auch rechtssicher in unserer Ortsgestaltungssatzung (OGS) aufnehmen“, bekundete Bürgermeister Anton Margreiter.

Damit ist zumindest schon einmal klar, dass die Gemeinde Greiling diesen einfachen Photovoltaik-Anlagen nicht unbedingt negativ gegenüber steht. „Wir wollen doch auch ökologisch verantwortungsvoll handeln“, sagte da Zweiter Bürgermeister Christoph Kitterle. Eine generelle Ablehnung wäre auch befremdlich gewesen, nachdem die Gemeinde selbst am Tölzer Stadtrand eine größere Photovoltaik-Freiflächenanlage betreiben wird. Zuvor hatte auch bereits der Bauausschuss der Gemeinde eine Entscheidung über einen konkreten Antrag zur Installation eines Balkon-Kraftwerks vertagt.



„Es gibt mittlerweile alle möglichen Alternativen zu diesen Anlagen“, erklärte der Rathauschef. So würden in manchen Orten nur Anlagen auf der Südseite von Häusern zugelassen, in anderen Orten nur auf der Hauptstraße zugewandten Seite eines Gebäudes. „Das alles kann ich mir für Greiling nicht vorstellen“, befand Margreiter. Auch eine Leistungs-Begrenzung hält er nicht für sehr sinnvoll, da sich hier technisch ständig etwas bewege: „Ich denke eine Begrenzung nach Quadratmetern wäre das gerechteste.“ Dabei denkt er an etwa vier Quadratmeter pro Wohneinheit maximal.



Wegen einer rechtssicheren Formulierung für diese Anlagen in der OGS ist die Gemeinde bereits mit ihrem Rechtsanwalt im Gespräch. So wurde dieser Punkt und auch der vorliegende konkrete Antrag auf Befreiung von der OGS vertagt, bis hier ein konkreter Vorschlag von dem Rechtsbeistand vorliegt. „Denn nach aktuellem Stand müssten wir die Anträge komplett ablehnen. Das wollen wir aber auch nicht“, so Margreiter.