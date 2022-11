Greilinger Solarpark-Beteiligung sorgt für Unruhe im Gemeinderat

Die Gemeinde Greiling baut derzeit einen Solarpark an der Flinthöhe. © Franca Winkler

Greiling - In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Greiling sorgte der Punkt „finanzielle Bürgerbeteiligung für den Solarpark“ für Diskussion.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Greiling brachte Bürgermeister Anton Margreiter die geplante finanzielle Bürgerbeteiligung am neuen Solarpark aufs Tapet. Mit dem Bau der Freiflächen Photovoltaikanlage durch die „Solarpark Greiling An der Mühlleite GmbH“ oberhalb der Schnellstraße nähe Flinthöhe ist bereits begonnen worden. Die Gemeinde hat den südlichen Teil des ehemaligen Flugplatzgeländes gekauft, dort entsteht der Solarpark.

Gemeinde Greiling kann durch den neuen Solarpark 1.200 Tonnen CO2 einsparen

Laut Bürgermeister könne die Kommune dadurch rund 1.200 Tonnen CO2 einsparen. Für die Finanzierung stieg die Sparkasse mit ein, zudem können sich Bürger im Rahmen eines Nachrangdarlehens am Solarpark beteiligen.



Das Thema sorgte jedoch für Unruhe im Rathaussaal und es gab auch Zwischenrufe aus den Reihen der anwesenden Zuhörer. Dabei schwirrten Begriffe wie etwa „nicht erfolgsorientiert“, „fester Zinssatz“ oder „ertragsabhängig“ durch den Raum.



Margreiter beschwichtigte jedoch: Noch sei nichts entschieden, sagte der Bürgermeister und versicherte: „Wir werden unser Beteiligungsmodell gut darstellen und dokumentieren, das wird keine Mogelpackung.“ rbe/dwe