Kochel: Brand zerstört Mehrfamilienhaus komplett

Von: Michaela Schubert

Mehrfamilienhaus in Kochel am See brennt komplett nieder. (Symbolbild). © panthermedia

Kochel am See - Am Neujahrstag waren wegen einem Brand eines Mehrfamilienhauses rund 60 Einsatzkräfte mit Löscharbeiten beschäftigt. Das Haus ist komplett zerstört und nicht mehr bewohnbar.

Am Sonntag (1. Januar) brach in Kochel am See kurz vor Mittag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr wurde um 12.05 Uhr alarmiert, zu diesem Zeitpunkt war schon von weitem die Rauchentwicklung zu sehen, heißt es im Polizeibericht.

Es wurde ein Zimmerbrand gemeldet, bei dem Personen gefährdet seien, berichtet der Pressesprecher Maximilian Maier Polizeioberkommissar. Als die ersten Feuerwehrler eintrafen, stand das Gebäude bereits bis zum Dach in Flammen, erklärt er weiter. Daraufhin wurde vom Einsatzleiter das Alarmstichwort auf „B4 – Gebäudebrand“ erhöht und weitere Feuerwehren alarmiert und ein großflächiger Löscheingriff eingeleitet berichtet die Kreisbrandinspektion Bad Tölz-Wolfratshausen. „Die Einsatzkräfte mit ihren Atemschutzgeräten mussten mehrfach ausgewechselt werden. Außerdem musste das Dach geöffnet werden, um dem Brand Herr zu werden“, erklärt der Polizeioberkommissar Maier.

Eine Bewohnerin konnte sich selbst aus dem Gebäude retten und wurden mit einer weiteren Personen vor Ort ärztlich eingehend untersucht. Die eine Bewohnerin verletzte sich an der Hand, die der Rettungsdienst direkt verarzten konnte. Ins Krankenhaus musste keiner der Anwohner transportiert werden, jedoch verletzte sich beim Einsatz ein Feuerwehrmann. Dieser konnte direkt verarztet werden. Der Sachschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf rund 800.000 Euro, allerdings ist das Mehrfamilienhaus massiv zerstört, weshalb es derzeit nicht mehr bewohnbar sei, berichtet der Pressesprecher abschließend.

Es waren die Feuerwehren aus Kochel am See, Schlehdorf, Ried und die Rettungspolizei im Einnatz. mis