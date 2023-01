Kochel: Brand zerstört Mehrfamilienhaus komplett

Von: Michaela Schubert, Franca Winkler

Um den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kochel zu löschen, öffnet die Feuerwehr das Dach. © Kreisbrandinspektion

Kochel - Am Neujahrstag wurde durch ein Feuer ein Mehrparteienhaus komplett zerstört. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 800.000 Euro.

Als kurz nach Mittag am Sonntag, 1. Januar, die Sirene in Kochel zu hören war, konnten die Einsatzkräfte bereits auf dem Weg zum Feuerwehrhaus eine massive Rauchentwicklung über Kochel aufsteigen sehen, berichtet Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion.

Gemeldet wurde ein Zimmerbrand mit Personen in Gefahr. Bereits bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand das Gebäude (Kalmbachstraße 16) vom Erdgeschoss bis zum Dach in Teilen in Brand. Sofort wurde ein umfangreicher Löschangriff eingeleitet: Über eine Steck- und eine Drehleiter kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen, berichtet Kießkalt weiter. Zum endgültigen Ablöschen aller Brandherde wurde zusätzlich das Dach von außen geöffnet.

Brand in Kochel: Gebäude derzeit unbewohnbar

Zum Brandzeitpunkt befand sich eine Person in dem Haus. Diese konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Sie wurde direkt vor Ort untersucht und behandelt. Während der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Auch er wurde vor Ort behandelt.

Das Gebäude ist aber vom Feuer so zerstört, dass es derzeit unbewohnbar ist. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen der Polizeiinspektion Oberbayern Süd zufolge bei rund 800.000 Euro. Im Einsatz waren über 60 Personen der Feuerwehren Kochel, Schlehdorf, Ried, Großweil, Polizei und Rettungsdienst.

Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehr übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim die ersten polizeilichen Untersuchungen vor Ort. Die Kripo Weilheim wird auch die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führen. Laut Polizeibericht kann zur Brandursache zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.