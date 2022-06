Großeinsatz in Bad Tölz nach Zugunfall: Fahrgäste wurden evakuiert - Strecke gesperrt

Von: Viktoria Gray

Bad Tölz - Nach einem Unfall mussten alle Fahrgäste aus einem Zug evakuiert werden. Die Strecke bleibt voraussichtlich noch länger gesperrt.

Erstmeldung: Dienstag, 12. Juni um 17:20 Uhr

Auf der Bahnstrecke der Bayerischen Regiobahn in Bad Tölz ist es zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei wurde eine Person vom Zug erfasst. Schwer verletzt wurde sie mit dem Hubschrauber abtransportiert.

Es war circa 15 Uhr, als sich der Unfall ereignet hatte. In Bad Tölz im Bereich Oberes Griesfeld legte der Zug eine Notbremsung ein. Seitdem ist er nicht mehr fahrbereit. Die Fahrgäste wurden auf offener Strecke evakuiert.

Da das Gleis in besagtem Bereich entlang einer steilen Böschung geht, sind wohl auch Bergwacht und Feuerwehr im Einsatz. Laut Polizei wurde von den Passagieren im Zug niemand verletzt.

Strecke vorerst gesperrt

Zugreisenden im Oberland müssen nun wohl mit erhebliche Verspätungen rechnen. Verbindungen fallen teils ganz aus. „Aktuell besteht im Netz Oberland zwischen Bad Tölz und Gaißach eine Streckensperrung wegen eines Notarzteinsatzes im Gleisbereich. Es sind in diesem Streckenabschnitt keine Zugfahrten möglich. Es kommt im Gesamtnetz der BRB Oberland zu hohen Verspätungen und Zugausfällen. Ab 16 Uhr setzt jeweils ein Bus als Busnotverkehr in Schaftlach und in Lenggries ein“, berichtet die Bayerische Regiobahn auf ihrer Internetseite.