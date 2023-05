Großeinsatz in Bichl: Grund war eine falscher App-Alarm

Von: Andreas Baar

Teilen

Laut Polizei war die falsche Meldung über den Gasaustritt in Bichl über die NORA-App bei der Leitistelle eingegangen (Symbolbild). © Screenshot Baar

Bichl - Eine Falschmeldung hat in Bichl einen Großeinsatz ausgelöst. Bei der Rettungsleitstelle war ein App-Alarm über einen Gastaustritt eingegangen.

Die Falschmeldung löste am Mittwoch (24. Mai) gegen 21.50 Uhr den Großeinsatz in Bichl mit etwa 70 Einsatzkräften aus. Über die offizielle NORA-App der Bundesländer, die eine Telefonnummer und den Einsatzort übermittelt, erhielt laut Polizei die integrierte Leitstelle in Weilheim die Nachricht, dass ein Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus in Bichl sei. Der vermeintliche Mitteiler, ein 48-Jähriger aus Bichl, war „sichtlich erschrocken, als die Einsatzkräfte ihn in Verbindung mit der Meldung brachten“, heißt es von der Tölzer Polizeiinspektion. Der Mann konnte aber schnell nachweisen, dass er seit geraumer Zeit mit Identitätsklau zu tun hat und diesen Notruf nicht abgesetzt hatte. Die übermittelte Telefonnummer an die Leitstelle konnte einer Prepaid Karte zugewiesen werden. Die Ermittlungen zum Anschlussinhaber diesbezüglich laufen.