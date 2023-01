Gründungsvater des ZUK in Benediktbeuern: Pater Schoch wurde 90

Von: Franca Winkler

Teilen

Auch mit 90 Jahren ist ZUK-Mitbegründer Pater Professor Ottmar Schoch noch aktiv im Klosterarchiv. © ZUK

Benediktbeuern – Salesianerpater Prof. Ottmar Schoch ist ein Gründungsvater des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) in Benediktbeuern. Nun feierte er seinen 90. Geburtstag.

Als Initiator, Hochschul-Leiter, Psychologie-Professor und Seelsorger hat Pater Ottmar Schoch die Entwicklung verschiedener Einrichtungen und Menschen im Kloster Benediktbeuern sowie darüber hinaus wesentlich gefördert. Schoch wurde am 8. Januar 1933 in Stuttgart geboren. Nach drei kompletten Verlusten von Hab und Gut, erfolgte 1945 der Umzug nach Schwäbisch Gmünd. Schoch trat 1951 in das Noviziat der Salesianer Don Boscos im oberpfälzischen Ensdorf ein und legte ein Jahr später die ersten Gelübde ab. Später studierte Schoch Philosophie und Theologie an der Ordenshochschule in Benediktbeuern.

1961 wurde Schoch Priester

„Hier wurde er auch am 29. Juni 1961 zum Priester geweiht“, berichtet ZUK-Sprecher Martin Blösl. Als die Fachschule 1971 in die neugegründete Katholische Stiftungsfachhochschule München integriert wurde, erhielt Schoch eine Professur für Psychologie und leitete insgesamt sieben Jahre die Benediktbeurer Abteilung. Ebenso hat er das Jugendpastoralinstitut Don Bosco in Benediktbeuern mitbegründet, dessen Leiter er von 1978 bis 1985 war. „In den 1980er Jahren wurde immer deutlicher, wie notwendig es ist, natürliche Lebensgrundlagen zu erhalten und achtsam mit der Schöpfung umzugehen“, betont Sprecher Blösl.

1988 Gründung des ZUK

Gemeinsam mit Salesianerpater Prof. Helmut Mauser initiierte Pater Schoch 1988 daher die Gründung des Zentrums für Umwelt und Kultur. Im leerstehenden Maierhof fand das ZUK eine Heimat. Der damalige Provinzial Pater Herbert Bihlmayer war Vorsitzender des ZUK Trägerverbunds. 2011 übergab dieser den Vorsitz an Pfarrer Heiner Heim.

Bereits 1987 entstand der Verein der Freunde und Förderer des ZUK, dessen langjähriger Vorsitzender der kürzlich verstorbene Staatsminister Hans Zehetmair war.

Mehrfach ausgezeichnet

Pater Prof. Schoch wurde 1997 emeritiert und habe sich dann noch mehr dem Aufbau des ZUK gewidmet. Inzwischen ist er im Klosterarchiv im Einsatz. Für sein Wirken ist Pater Schoch mehrfach ausgezeichnet worden: 1997 erhielt er das Bundesverdienstkreuz und die Ehrenmedaille der Kirchlichen Stiftung Katholische Bildungsstätten für Sozialberufe in Bayern, 2000 die Bayerische Umweltmedaille und 2001 den Sonja-Bernadotte-Preis für Wege zur Naturerziehung.