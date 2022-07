„WaWiKi“: Grünes Licht für Waldkindergarten in Schlehdorf

Von: Christine Weikert

Spielen und lernen in der Natur: Der Waldkindergarten in Schlehdorf kann im September starten. © Christine Weikert

Schlehdorf – Nach einem Ortstermin der Baubehörde ist die Kuh nun vom Eis: Der Bauantrag des Waldkindergartens in Schlehdorf wird genehmigt.

Ein neues pädagogisches Konzept und Entlastung für den gemeindlichen Kindergarten: Die gemeinsame Initiative von Eltern und dem Klostergut Schlehdorf für einen Waldkinderkarten wurde in der Gemeinde von Beginn an sehr positiv gesehen. Doch dann war mitten in die konkreten Planungen zu Standort, Anmeldungen und Personalsuche das Kreisbauamt mit einer Standortkritik geplatzt.

Ein Waldkindergarten liegt dem Namen nach im Walde. Das ist bei dem gemeindlichen Grundstück in der Nähe des Breitenlaichgrabens in Schlehdorf nicht wirklich der Fall – weshalb die Kinderbetreuungseinrichtung auch „WaWiKi“ heißt: Wald- und Wiesenkindergarten.

Das Kreisjugendamt hatte bereits die mündliche Zusage zur Betriebserlaubnis gegeben, der Ausbau eines Bauwagens als Unterschlupf wurde begonnen, als das Kreisbauamt den Initiatoren mitteilte, der Antrag sei aus baulicher Sicht nicht genehmigungsfähig.



Die fehlende Nähe zum Wald war nur einer von mehreren Punkten, an denen die Behörde Kritik übte. Nach einem Ortstermin lässt das Amt nun Milde walten. Wie Schlehdorfs Bürgermeister Stefan Jocher (WGL) in der Gemeinderatssitzung mitteilte, hat die Bauamtsleiterin persönlich die Umgebung ausgiebig in Augenschein genommen. „Frau Mantel, die Baujuristin, hat zu Fuß alle Tagesziele erkundet, zu denen die Kinder hingehen werden“, schilderte Jocher. Jetzt sei man einen guten Schritt weiter, freute er sich.

Gemeinde hilft finanziell

Derzeit wird der Bauwagen ausgebaut, die Kosten für dessen Anschaffung und Ausbau übernimmt die Gemeinde. Im September könne der Wald- und Wiesenkindergarten starten, versprach Jocher. Geplant ist zunächst eine Gruppe mit zwölf Kindern und zwei Betreuungskräften. Eine Zahl, wie viele Anmeldungen derzeit vorliegen, hatte Jocher nicht parat.