Hagel-Schäden auch in Gaißach: Südliche Ortsteile besonders betroffen

Begutachtung der Hagelschäden: (v.l.) Bürgermeister Stefan Fadinger, Schadensermittler Maximilian Hartwig und Gemeindekämmerer Hans Fischhaber vor dem stark betroffenen gemeindlichen Wohnhaus am Bacherwald 1. © Rainer Bannier

Gaißach - Im Ortsteil Obrgries sind die Schäden an Fassaden und Fenstern, Dachziegeln, Fotovoltaik-Anlagen oder etwa auch den Oberlichten der modernen landwirtschaftlichen Laufställe beträchtlich.

Nach der Hagelkatastrophe vom 26. August ist die Gemeinde Gaißach neben den hauptbetroffenen Gemeinden aus dem Isarwinkel und Loisachtal ein wenig unter dem Radar gelaufen, weil es dort nur die südlichsten Ortsteile erwischt hat. Betroffen sind die Bereiche ab einer Linie südlich von Puchen und Reut sowie die Hauptsiedlung Obergries.

Gaißachs Bürgermeister begutachtet Hagel-Schäden vor Ort

Jüngst haben sich Bürgermeister Stefan Fadinger und Gemeindekämmerer Hans Fischhaber sowie ein Vertreter vom Faircheck-Schadensservice die Schäden an sechs gemeindlichen Liegenschaften angeschaut und diese aufgenommen. Betroffen sind neben dem Kindergarten auch drei Wohnhäuser am Bacherwald und am Griesweg, das Sportheim sowie das Feuerwehrhaus.

Nach Fadingers Eindrücken aus dem Süden der Gemeinde sind die Schäden dort sehr unterschiedlich. „Oft ging es bei den Hagelschneisen anscheinend durch Luftverwirbelungen nur um wenige Meter, ob und wie stark Gebäude beschädigt worden sind oder aber nicht.

Viele Gaißacher „psychisch am Ende, weil sie keine Versicherung haben“

Der Bürgermeister lobte den starken Zusammenhalt im Dorf und die großartige Nachbarschaftshilfe, um die am stärksten betroffenen Anwohner durch geeignete Notmaßnahmen an den Gebäuden vor weiteren Folgeschäden zu bewahren und auch die Flurschäden zu beseitigen. Viele Gaißacher seien jetzt aber auch „psychisch am Ende, weil sie keine Versicherung gegen dieses Risiko abgeschlossen haben“, berichtet Stefan Fadinger.



Bei einer Fahrt durchs Dorf kann man jetzt schon an verschiedenen Häusern beobachten, dass Handwerker auf den Dächern sind und mit der Reparatur der Schäden begonnen haben.



Maximilian Hartwig vom Faircheck Schadensservice informierte die Gemeinde, dass er zusammen mit neun Kollegen im Landkreis unterwegs sei und im Auftrag der Versicherungen bereits rund 500 Schadensfälle aufgenommen habe. Rainer Bannier