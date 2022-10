Versammlung Gebirgsschützen Jachenau: Hauptmannschaft im Amt bestätigt

Teilen

Hauptmannschaft im Amt bestätigt: (v.l.) Georg Gilg (Hauptmann), Andreas Happach (Beisitzer), Georg Frech (Schriftführer und Fähnrich), Hans Schwaiger (Kassier) und Hans Ungerböck (Beisitzer) © Hans Demmel

Jachenau – Jüngst hat sich die Jachenauer Gebirgsschützenkompanie im Schützenhaus getroffen. Neben Ehrungen stand die Neuwahl der Hauptmannschaft auf der Tagesordnung.

Veränderungen gab es dabei keine: Alle, die bisher ein Amt in der Führungsriege innehatten, kandidierten erneut und erhielten mit überwiegender Mehrheit das Vertrauen der Wähler. So ist Georg Gilg weiterhin Hauptmann der 238 Mitglieder zählenden Kompanie.



Bevor es zur Abstimmung kam wurde Rückschau gehalten. Gilg dankte den zahlreich erschienenen Kameraden für das stets gute Ausrücken: „Das ist unser Rückgrat, ein starkes Auftreten der Kompanie, wozu natürlich auch Musikkapelle und Tambour gehören.“



Der Hauptmann erinnerte besonders an den diesjährigen Patronatstag und die Anreise mit einem Bus Baujahr 1978: „Eine echte Nostalgiefahrt. Wie einst mit dem Schulbus.“ Als Höhepunkt des Jahres bezeichnete Gilg allerdings die Fronleichnamsprozession auf heimischen Boden.

Unverständnis über Alpenregionstreffen: „Da werden aus dem Isarwinkel einige Kompanien fehlen“

Unverständnis herrschte unter den Versammlungsbesuchern, dass am „Antlaßsonntag“ in zwei Jahren das Alpenregionstreffen in Garmisch stattfinden soll. „Da werden aus dem Isarwinkel einige Kompanien fehlen.“ Allerdings hat der Veranstalter zwischenzeitlich mitgeteilt, dass dies nicht der Fall ist.

Hans Schwaiger informierte beim Kassenbericht über einen leichten Zugewinn, ehe sich Gauhauptmann Beppo Schlickenrieder freute, dass „die Krise endlich überwunden scheint.“

Jachenauer Gebirgsschützenkompanie rückt bei der Wiesn 2023 aus

Bürgermeister Klaus Rauchenberger appellierte: „Macht weiter wie bisher. Ihr seid gut aufgestellt.“ Zur Fehlmeldung über den Termin des Alpenregionstreffen war Rauchenberger überzeugt: „Da werden sie sich am Isarwinkel die Zähne ausbeißen. Der Antlaß ist uns heilig.“ Zu den Höhepunkten im kommenden Jahr wir auch die Teilnahme am Oktoberfest- Festzug gehören.



Gemeinsam mit Landeshauptmann Martin Haberfellner gratulierte Gilg den Jubilaren: Darunter Lorenz Demmel und Georg Kiefersauer die seit 65 Jahren der Schützenkompanie Jachenau die Treue halten. Hans Demmel

Gebirgsschützen heute Die über 12.000 Gebirgsschützen in Bayern sind in Kompanien organisiert. Diese sind im 1951 gegründeten Bund der Bayerischen Gebirgsschützen-Kompanien zusammengefasst. Sie gliedern sich in die fünf Gaue und Bataillone: Inn-Chiemgau, Isargau, Loisachgau, Mangfall-Leitzachgau und Werdenfels. An seiner Spitze steht der Landeshauptmann, aktuell Martin Haberfellner aus Kochel am See.