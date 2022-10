Hauptversammlung: SC Reichersbeuern Sparte Eishockey - Vorstand bestätigt

Von: Franca Winkler

Vorsitzender Balthasar Fischhaber versprach den Reichersbeurer Eishacklern noch in diesem Jahr eine weitere Hauptversammlung mit Neuwahlen. © Ewald J.Scheitterer

Sachsenkam – Die Eishockey-Abteilung des SC Reichersbeuern hat jüngst ihre Jahreshauptversammlungen der letzten drei Jahre nachgeholt. Die Leitung werde aber noch gewählt.

Auf der Agenda stehen jedoch noch die Neuwahlen der Abteilungsleitung. Hier wird es laut Spartenleiter Balthasar Fischhaber einen größeren Umbruch geben.

„Die neue Vorstandschaft ist zwar bereits am wachsen, aber noch nicht ganz spruchreif“, erklärte Fischhaber. Und so wählte die Eishockey-Versammlung einfach die bestehende Vorstandschaft mit Fischhaber, Franz Frauenrieder (Stellvertreter), Schriftführer Walter Hinterdobler, Kassier Martin Leismüller und Jugendleiter Wolfgang Kiening noch einmal. Allerdings mit der Vorgabe, dass noch in diesem Jahr eine weitere Abteilungshauptversammlung abgehalten wird, in der dann die richtige neue Spartenleitung gewählt werden soll.



„Corona hat alles etwas durcheinandergewirbelt“, betonte Fischhaber, da über drei Jahre hinweg kein Mitgliedertreffen hatte stattfinden können. Insgesamt lobte er aber die Arbeit in der Abteilung zu dieser Zeit: „Wir haben es geschafft, dass wir alle unsere Nachwuchsteams in den jeweils höchsten Ligen halten konnten und wir haben das mit ausschließlich ehrenamtlichen Trainern und Betreuern geschafft.“ Zum jüngsten Erfolg der ersten Mannschaft als Landesliga-Meister betonte er: „Diese sportliche Entwicklung verdient unser aller höchsten Respekt.“



„Corona hatte aber nicht nur negative Auswirkungen“, betonte der Abteilungsleiter, als er auf die erfreuliche finanzielle Entwicklung in den zurückliegenden Jahre zu sprechen kam: „Einerseits hatten wir keine Schiedsrichter-Kosten, mussten kaum Eiszeiten bezahlen, auf der anderen Seite konnten wir feststellen, dass wir überaus treue Sponsoren haben, die ihre Beiträge einfach weiter geleistet haben.“ Allerdings schränkte er ein: „Mit den zuvor eingefahrenen Defiziten in den Vorjahren, kommen wir in etwa auf null.“



Größere Ausgaben stehen an: „Wir werden in absehbarer Zeit zwei neue Vereinsbusse benötigen, hier sind Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich.“ Ein Thema für die neue Vorstandschaft. ejs