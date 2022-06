Haushalt: Sachsenkam greift auf Rücklagen zurück

Die Gemeinde muss auf Rücklagen zurück greifen.

Sachsenkam – Einstimmig hat der Gemeinderat von Sachsenkam jüngst den Haushaltsplan 2022 verabschiedet, der sich von jenen der vorausgegangenen Jahre wesentlich unterscheidet.

In den beiden Vorjahren war nämlich angesichts der Corona-Pandemie manches nicht zur Ausführung gekommen beziehungsweise liegen geblieben.

„Daher steht jetzt einiges mehr an. 2022 wird ein sehr anspruchsvolles Jahr mit vielen Ausgaben, trotzdem wird dadurch keine Schieflage entstehen“, versprach Sachsenkams Bürgermeister Andreas Rammler angesichts der besonderen Situation gegenüber dem Gemeinderat.



Rücklage 2023 wieder aufstocken

Um die jetzt anstehenden, überdurchschnittlich hohen Aufwendungen stemmen zu können, wird die Gemeinde heuer zum Beispiel ihre finanziellen Rücklagen in Höhe von 2,274 Millionen Euro zum allergrößten Teil abräumen: bis auf einen Rest von 318.000 Euro.



Maßgeblichen Anteil daran hat etwa auch der geplante Erwerb von Baugrundstücken. Doch bei diesem Haushaltstitel geht der Bürgermeister fest davon aus, dass man im Jahr 2023 durch Verkaufserlöse dieser und weiterer Grundstücke an einheimische Bauwerber wieder einen Erlös von 1,060 Millionen Euro erzielen kann. Auch beim Breitbandausbau etwa werden 80 Prozent der Kosten über staatliche Zuschussleistungen mit zeitlicher Verzögerung wieder an die Gemeinde zurückfließen.



Andreas Rammler, Bürgermeister Sachsenkam

Auf diese Weise wird die Gemeinde ihre stark abgeschmolzene Rücklage im Jahr 2023 wieder um 952.000 Euro aufstocken können; bis 2025 soll sie dann sogar wieder ihren Stand von Ende 2020 erreicht haben. Eine weitere neue Kreditaufnahme wird heuer jedenfalls nicht notwendig sein.

Höhere Kosten für Ortskanalisation

Im Gegenteil: die Gemeinde selbst vergibt sogar einen Kredit an die Gemeindewerke Sachsenkam, wo heuer höhere Kosten für die Ortskanalisation anstehen. Die Gemeinde wird neben dem Grunderwerb insbesondere in ihre Wasserversorgung und in den Straßenbau, in die Ausstattung ihres Bauhofes und in die Verbesserung des Internetzugangs investieren.

Das per Haushaltssatzung beschlossene Zahlenwerk der kleinen Landgemeinde hat heuer in Einnahmen und Ausgaben ein Gesamtvolumen von 6,949 Millionen Euro. Davon entfallen 4,038 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und 2,911 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt.



Im Verwaltungshaushalt, der die laufenden Kosten abbildet, schlagen insbesondere die Umlagen an den Landkreis und an die Verwaltungsgemeinschaft mit den Nachbargemeinden zu Buche (siehe Kasten), weiterhin aber etwa auch die Schulverbandsumlagen Reichersbeuern (172.000 Euro) und Gaißach mit 10.500 Euro.



Der Etat in Zahlen

Steuereinnahmen: 2,146 Millionen Euro

Gewerbesteuer: 550.000 Euro

Kreisumlage: 830.000 Euro

Umlage an Verwaltungsgemeinschaft: 300.000 Euro

Zuführung an Vermögenshaushalt: 0 Euro

Kredit an die Gemeindewerke: 200.000 Euro

Schuldenstand: 1.145 Millionen Euro

Pro-Kopf-Verschuldung: 898 Euro

Rücklagenentnahme: 1,959 Millionen Euro

Rücklage: 8.000 Euro Die größten Investitionen

Grunderwerb: 500.000 Euro

Wasserversorgung: 316.000 Euro

Bauhof: 291.000 Euro

Straßenbau 229.000 Euro

Turnhalle 150.000 Euro

Breitbandausbau 135.000 Euro

Lieb und teuer ist den Sachsenkamern ganz besonders auch ihre vor drei Jahren in Betrieb gegangene, im laufenden Unterhalt aber doch hoch defizitäre neue Kindertagesstätte: Bei prognostizierten Gesamtausgaben von 1,331 Millionen Euro – dazu zählen etwa 837.000 Euro für Personalkosten inklusive Versicherungsbeiträgen sowie 294.000 Euro für notwendige kalkulatorische Kosten – beträgt die Summe aller Einnahmen demgegenüber lediglich 702.600 Euro; zu ihnen zählen öffentliche Zuschüsse in Höhe von 520.000 Euro sowie die 120.000 Euro Kindergartengebühren und 41.000 Essensgeld seitens der Elternschaft. Unterm Strich ergibt sich heuer damit ein rechnerisches Defizit von 628.200 Euro.



Und auf diese Belastungen dürfen sich die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, Haus- und Grundbesitzer sowie Gewerbetreibende im Dorf einstellen: Unverändert behielt der Gemeinderat die gemeindlichen Steuer-Hebesätze bei; für die Grundsteuern A und B mit jeweils 310 Prozentpunkten sowie für die Gewerbesteuer, mit ebenfalls 310 Prozentpunkten. Rainer Bannier