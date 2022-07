Heimtückische Tat in Walchensee: Radschrauben bei Pkw gelockert

Walchensee – Beim Skoda eines 48-jährigen Mannes aus Walchensee wurden die Radschrauben an einem Vorderrad gelockert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Mann aus Walchensee wurde Opfer einer heimtückischen und verantwortungslosen Tat. Der 48-Jährige hatte seinen Skoda in einer Tiefgarage in Walchensee geparkt. Bei der Fahrt merkte der Mann laut Polizei, dass sein Wagen unruhig fuhr. Als der Walchenseer anhielt, um den Skoda zu checken, bemerkte er, dass die Radschrauben an einem Vorderrad gelöst wurden. Eine der Schrauben war bereits während der Fahrt verloren gegangen, die Restlichen ließen sich leicht herausdrehen.

Die Untersuchung in einer Fachwerkstatt bestätigte den Verdacht. Ein technischer Defekt war laut Polizei auszuschließen. Der Verlust des Rads hätte einen schweren Unfall zur Folge haben können. Sollten auch andere Fahrzeughalter derartige Manipulationen festgestellt haben, sollen sie sich unter der Telefonnummer 08041/76106273 bei der Polizei Kochel melden.