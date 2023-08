Herbst an der Orgel: Schlehdorfer Verein veranstaltet vier kostenlose Konzerte

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Pfarrkirche St. Tertulin in Schlehdorf wird Schauplatz für die vier Konzerte sein. © Klang-Kunst-Kultur Schlehdorf

Schlehdorf – In Schlehdorf steht heuer erneut der „Orgelherbst“ vor der Tür. Die Pfarrkirche St. Tertulin bietet den prächtigen Rahmen für vier Konzerte.

Der Schlehdorfer Verein Klang-Kunst-Kultur wurde erst im vergangenen Jahr aus der Taufe gehoben (Rundschau berichtete). Ein Ziel hatte sich die Mitglieder auf die Fahne geschrieben: sie wollten den heimischen „Schlehdorfer Orgelherbst“ wieder beleben. Die Konzerte waren in den Jahren 2000 bis 2013 zu einem echten Klassiker geworden. Wegen der Renovierung der Pfarrkirche musste die Reihe allerdings ausgesetzt werden. Im vergangenen Jahr ging es endlich wieder los. Aus organisatorischen Gründen damals nur mit zwei statt vier Konzerten, heuer gibt es aber wieder das volle Terminprogramm im September in der Kirche.

Josef Miltschitzky und Susanne Jutz-Miltschitzky gestalten das Konzert am 17. September. © Klang-Kunst-Kultur Schlehdorf

Orgelkonzerte, aber auch Gesang

Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Orgelmusik des 17. und 18. Jahrhunderts. International renommierte Organisten wurden eingeladen, um ihr Können auf der historischen Orgel von Franz Thoma aus dem Jahr 1783 zu präsentieren. Die Thoma-Orgel ist laut Verein das letzte erhaltene Instrument von Franz Thoma und „stellt ein authentisches und besonderes Klangdenkmal des süddeutschen Barock dar“. Auf die Zuhörer warten Solostücke, aber auch Orgelkonzerte mit anderen Instrumenten oder Gesang. Die Schlehdorfer Kirche „mit ihrer beeindruckenden Akustik und der historischen Orgel bildet den perfekten Rahmen für diese Konzertreihe“, so Vereinsvorsitzender Matthias Strobl.



Beginn und Infos Die Konzerte beginnen jeweils um 16 Uhr. Weitere Infos, auch zum Verein, unter www.klangkunstkultur-schlehdorf.de.

Termine für die Konzerte

Um allen Interessierten den Zugang zu ermöglichen, ist der Eintritt zu allen Konzerten frei. Allerdings bittet der Verein um eine Spende für den weiteren Erhalt der Konzertreihe. Spenden für die Finanzierung der Konzerte werden erbeten. Den Anfang macht am Sonntag, 3. September, Gerhard Löffler. Er ist Kantor und Organist an der Hauptkirche St. Jacobi in Hamburg. Am Sonntag, 10. September, ist Klemens Schnorr zu Gast. Der emeritierte Professor an der Musikhochschule Freiburg ist ehemaliger Domorganist am Freiburger Münster. Das dritte Konzert am Sonntag, 17. September, gestalten Josef Miltschitzky (Organist an der Stiftsbasilika Ottobeuern) mit Susanne Jutz-Miltschitzky (Sopran). Zum Abschluss am Sonntag, 24. September, spielt Prof. Christiane Michel-Ostertun. (Professorin an der Hochschule für Kirchenmusik Herford) auf der Thoma-Orgel.