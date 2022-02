Herzogstand: Sophia H. (23) wird vermisst - Große Suchaktion läuft

Von: Andreas Baar

Die 23-jährige Sophia H. wird im Herzogstandgebiet vermisst. © Polizei/Privat

Kochel/Walchensee - Seit Donnerstag (3. Februar) wird im Herzogstandgebiet die 23-jährige Sophia H. vermisst. Eine Suchaktion von Polizei und Bergwacht läuft.

Die junge Frau brach gegen 10 Uhr am Donnerstag vom Parkplatz Herzogstandbahn auf und machte sich auf den Weg in Richtung Herzogstand. Gegen 15.15 Uhr hatte die 23-Jährige zuletzt Kontakt mit Angehörigen. Nach den bisherigen Ermittlungen hielt sie sich noch im Herzogstandgebiet auf. Im weiteren Verlauf verliert sich jedoch die Spur der Frau. In den Abendstunden begann eine Suchaktion von Polizei und Bergwacht unter Einsatz eines Hubschraubers. Die in der Nacht erfolglos abgebrochene Vermisstensuche wurde am Freitag (4. Februar) wieder aufgenommen und dauert zurzeit noch an. Sophia H. wird wie folgt beschrieben: circa 1,70 Meter groß, lange blondbraune Haare. Sie trug einen hellroten Rucksack bei sich und war mit einer dunklen Winterjacke, einer dunklen Hose, einer blauen Mütze und roten Bergschuhen bekleidet. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Bad Tölz unter Telefon 08041/761060.