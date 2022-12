Dritter „Tölzer Krippenweg“: 61 ausgestellte Exemplare in der Stadt zu sehen

Von: Daniel Wegscheider

Exotisch: Im Laden Blue Flamingo Fashion an der Tölzer Marktstraße gibt es eine peruanische Krippe aus einer Kalebasse zu sehen, hergestellt aus der getrockneten Hülle des Flaschenkürbisses. © Daniel Wegscheider

Bad Tölz – Die vergangenen beiden Jahre war der „Tölzer Krippenweg“ eine von der Stadt ins Leben gerufene Alternative zu den coronabedingt nicht stattgefundenen Christkindlmärkten.

Das Ausstellen der kleinen und großen Ställe mit Maria, Josef und dem Jesuskind gefiel den Bürgern sehr - deshalb entschlossen sich die Veranstalter den „Tölzer Krippenweg“ auch heuer wieder anzubieten.



So gibt es dieses Jahr zur Weihnachtszeit den „Tölzer Krippenweg“ zum dritten Mal – in der Innenstadt sind 61 unterschiedliche Formate und Formen davon in den Schaufenstern und Kirchen zu sehen. Um die Begeisterung der Bürger und Gäste zu erklären, lud jüngst die Stadt zusammen mit Projektpartner, dem Tölzer Krippenverein, zum Presse-Stadtbummel entlang der Marktstraße ein. Dort befinden sich die meisten der ausgestellten Krippen.



Krippen in den Schaufenstern erfreuen sich großer Beliebtheit

Bereits jetzt steht fest: Die „Schaufenster-Veranstaltung“ soll fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit in der Kreisstadt bleiben. „Es wird von der Bevölkerung seht gut angenommen“, sagte Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach und erklärte weiter: „Eine tolle Ergänzung zum Christkindlmarkt. Wir werden es nächstes Jahr wieder machen.“



16 der ausgestellten Krippen stammen aus dem Fundus von Mitgliedern des Tölzer Krippenvereins, berichtete deren Vorsitzender Wolfgang Friedl. Die anderen Exemplare stammen aus dem Privatbesitz der teilnehmenden Geschäfte. Und wie unterschiedlich diese sind, zeigt sich, wenn die einzelnen nummerierten Stationen vom Badeteil, Marktstraße, im Gries und weiteren Stellen in der Stadt abgewandert werden.



Im Durchgang des Posthotels Kolberbräu steht eine der größeren Exemplare des „Tölzer Krippenwegs“ – sie ist etwa sechseinhalb Meter lang. © Daniel Wegscheider

Zu entdecken gibt es dabei viel, so reicht die künstlerische Palette von traditionell bis modern, wie etwa eine Krippe aus Pergamentpapier (Nummer 15), aus einen Baumschwamm (20) oder aus polierten Ebenholz (34) hergestellt. Auch exotische Darstellungen von afrikanischen, kolumbianischen und marokkanische sowie kirchliche Jahres­krippen befinden sich darunter.



Sogar Privathaushalte gestalten den Tölzer Krippenweg mit

Erwähnenswert: Heuer nahm erstmals ein Privathaushalt teil; Am Graben 8 ist ein Fenster mit einer Krippe dekoriert. Und zwar so spontan, dass sie nicht mehr im bereits gedruckten Flyer aufgelistet ist. Allgemein habe es dieses Jahr eine höhere Nachfrage gegeben, „als wir bedienen können“, berichtet Citymanagerin Franziska Gschwandtner. Bürger, die nächstes Jahr mitmachen wollen, sollten sich deshalb frühzeitig bei der Stadtverwaltung melden.



Zum Krippenweg hat die Stadt einen Flyer mit einer Übersicht aller Beteiligten herausgebracht. Auch digital auf www.bad-toelz.de/krippen zum Download.