Einblick zur Neugestaltung im ehemaligen Gasthof zur Post in Lenggries

Flößerfest in Lenggries: Am 17. Juni dreht sich alles um das alte Handwerk

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Zwei Wahrzeichen von Lenggries: Der malerische Sylvensteinsee und ein traditionelles Holzfloß. © Tourismus Lenggries

Lenggries - Ein buntes Programm für die ganze Familie: Am 17. Juni findet das vierte Lenggrieser Flößerfest mit buntem Markttreiben statt. An diesem Tag dreht sich alles rund um den bedeutendsten Gewerbezweig im Isarwinkel.

Donau, Drau oder Isar: Egal, auf welchem europäischen Fluss die hölzernen Giganten schwammen, sie waren die Lkws des Mittelalters. Auf der Isar rauschten jährlich noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts rund 11.000 Flöße von Lenggries nach München, sie galten als effektivstes Transportmittel ihrer Zeit. Heute pflegt der Holzhacker- und Flößerverein in Lenggries das Erbe des für die Isargemeinde einst so wichtigen Gewerbes. Am 17. Juni lädt der Tourismus Lenggries zum Flößerfest mit buntem Markttreiben.

Besucher entdecken beim Flößerfest mit Markttreiben am Samstag, 17. Juni, ab 10 Uhr (siehe Kasten) nicht nur die jahrhundertealte Tradition des Berufs, sondern zahlreiche mit ihm verbundene Handwerke: Beim Schmied sieht man das Hämmern von Schleifhaken zum Transport des Holzes und von Floßschnallen zur Fixierung der Stämme, gegenüber nimmt eine Strickerin die Maschen für die Flößerstrümpfe auf. Auch Säckler, Korbflechter und Schnitzer zeigen ihr Können.

Buntes Kinderprogramm beim Lenggrieser Flößerfest

Auch für die Kleinen wird beim Kinderprogramm des Lenggrieser Flößerfestes einiges geboten: So können sie Schmuck aus Isarkieseln basteln, Mädchen können sich frisieren lassen und beim Kinderschminken verwandeln sich Buben und Mädchen in kleine Fische.



Besucher, die noch tiefer in die Historie eintauchen wollen, machen einen Abstecher ins Heimatmuseum, wo es einen Extra-Ausstellungsbereich zur Flößereigeschichte gibt und man mehr über „Flößerei auf der oberen Isar – 150 Jahre Holzhacker- und Flößerverein“ erfährt. Das Heimatmuseum ist ganzjährig geöffnet. Und zwar montags bis freitags von 9 bis 12 sowie von 14 bis 17 Uhr. Während der Hauptsaison auch am Wochenende von 10 bis 12 Uhr

Einblick zur Neugestaltung im ehemaligen Gasthof zur Post in Lenggries

Neben dem Flößerfest am Samstag, 17. Juni, lädt die Gemeinde Lenggries auch zum Tag der offenen Tür im ehemaligen Gasthof zur Post ein. Dort haben Besucher die Möglichkeit, die neu gestalteten Räume des Kindergartens im Erdgeschoss sowie den Mehrzwecksaal im ersten Obergeschoss zu besichtigen, der für Gemeinderatssitzungen, Trauungen und weitere Veranstaltungen genutzt wird.

Außenansicht Gasthof Post in Lenggries. © Gemeinde

Im zweiten Stock befinden sich Praxisräume, die ab Juli von Hausarzt und Internisten Armin Schenn bezogen werden. Beim Tag der offenen Tür beantworten Gemeindevertreter von 11 bis 15 Uhr Fragen zu den Baumaßnahmen und dem Neugestaltungsprozess.

Übrigens: Seit 2009 gehört Lenggries zum erlesenen Kreis von insgesamt acht europäischen Orten, die das Prädikat „internationales Flößerdorf“ tragen dürfen. Zudem wurde die Flößerei im Dezember 2022 von der Unesco zum Immateriellen Kulturerbe erklärt.

Auszug aus dem Rahmenprogramm 10 Uhr: Los geht’s auf der Marktstraße um das Rathaus und im Kurgarten mit Markt- und Handwerksständen; 11 Uhr: Museumsführung im Heimatmuseum mit Sonderausstellung „Flößerei“; 12 Uhr: Eröffnung des Flößerfestes am Rathausplatz mit dem Bürgermeister Stefan Klaffenbacher und der Klosterbrauerei Reutberg. Von 10 – 18 Uhr: Vorträge des Vereins „Rettet die Isar“ im Mehrzwecksaal der ehemaligen Post; Handwerker aus dem Isarwinkel mit gezeigtem Handwerk wie Drechseln und Schnitzen, Holzabbund einer Gartenhütte, Geigenbauerin sowie Gewinnspiel mit Preisen und musikalischer Unterhaltung, Ausstellung Infotafeln zur „Flößerei im Isarwinkel, Flößerhütte, Floß und Schrong“; Musik mit der 6er Musi im Kurgarten; 12 – 13 Uhr: Auftritt der Schuhplattler-Jugend und Aktiven vom Trachtenverein „Stamm“ oder „Hirschbachtaler“ am Rathausplatz; 13/15/17 Uhr: Die Mittenwalder Stelzengänger „De Hochhaxat’n“ spazieren über die Festmeile; 14 Uhr: Museumsführung im Heimatmuseum mit Sonderausstellung „Flößerei“; 17 - 23 Uhr: Flößerbar im Kurgarten; Musik mit den „Isarwinkler Spitzbuam“ bis zum Festausklang mit Feuerspektakel.