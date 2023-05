Hoher Schaden: Blitzeranhänger brennt in Bad Heilbrunn - Wohl Brandstiftung

An der Kochler Straße

Von Andreas Baar schließen

Bad Heilbrunn - Die Kripo geht von Brandstiftung aus: In Bad Heilbrunn brannte plötzlich ein Blitzeranhänger. Der Schaden ist sehr hoch.

In der Nacht von Samstag (20. Mai) auf Sonntag (21. Mai) wurde ein an der Kocheler Straße in Bad Heilbrunn abgestellter Blitzeranhänger durch ein Feuer beschädigt. Gemeldet hatte den Brand ein Passant, der am Sonntag um kurz nach 1.30 Uhr auf den brennenden teilstationären Blitzer aufmerksam wurde. Der Brand konnte von den regionalen Feuerwehren rasch abgelöscht werden, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Der entstandene Schaden am Anhänger wird allerdings von der Polizei auf circa 250.000 Euro geschätzt.

Kripo bittet um Hinweise

Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen. „Aufgrund der ersten Erkenntnisse gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus“, so Alexander Huber, Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Rosenheim. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 um sachdienliche Hinweise: