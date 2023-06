Hoher Schaden: Unbekannter tobt sich in Benediktbeuern an Auto aus

Von: Andreas Baar

Ein unbekannter Täter hat auf dem Klosterparkplatz in Benediktbeuern ein Auto offenbar mutwillig großflächig verkratzt (Symbolbild). © panthermedia/Jens Rother

Benediktbeuern - Ein Unbekannter hat am Kloster Benediktbeuern ein Auto großflächig verkratzt. Der Schaden ist hoch.

Am Dienstag (20. Juni) stellte eine 42-jährige Frau aus Kolbermoor gegen 10 Uhr ihren Pkw Citroen auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz am Kloster Benediktbeuern (Don-Bosco-Straße) ab. Als die Frau am Donnerstag, 22. Juni, gegen 8 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, musste sie feststellen: Ein bislang Unbekannter hatte laut Polizei den Lack des Fahrzeugs „offenbar mutwillig großflächig zerkratzt“. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Konkrete Hinweise auf den Täter sind nicht vorhanden. Die Polizeistation Kochel bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08041/76106-273.