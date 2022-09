Hotel auf Wackersberger Höhe: Bau der dritten Etage soll im Herbst fertig sein.

Hotelprojekt Wackersberger Höhe: Klage für einen Baustopp wird vom Gericht abgeschmettert

Das Hotelprojekt „Bergeblick“ auf der Wackersberger Höhe: Jetzt dürfen die Baufirmen dort weiter arbeiten. © Karl Bock

Bad Tölz – Am 27. September 2021 hat Investor Johannes Tien für sein Hotelprojekt auf der Wackersberger Höhe die Baugenehmigung erhalten. Zuletzt wurde ein Eilantrag für den Baustopp abgelehnt.

Im April 2022 wurde der erste Baukran aufgestellt und es fanden Erdarbeiten statt. Obwohl Tien zur Straße und zum südlichen Nachbarn aus Lärmschutzgründen einen Erdwall hat aufschütten lassen, hat das dort wohnenden Ehepaar gegen das Vorhaben geklagt. Das Bayerische Verwaltungsgericht hat jetzt den Eilantrag für den Baustopp abgelehnt. Jetzt dürfen die Firmen weiterarbeiten, das Hotel mit soll im Frühjahr 2023 eröffnen.

Bauherr Tien musste für das Millionenprojekt auf der Wiese oberhalb von Bad Tölz, südlich des ehemaligen Cafés Forsthaus und des Wanderparkplatzes, schon einige Hürden überwinden. Zunächst musste der Tölzer Stadtrat überzeugt werden – die Grünen-Fraktion forderte einen Städtebaulicher Vertrag, um Details des Projektes „Bergeblick“ zu regeln. Darin wurde unter anderem festgelegt, wie viele Zimmer gebaut werden dürfen. Zudem musste der in Wackersberg wohnende Investor Tien einen verbindlichen Bauzeitenplan vorlegen. Eine eventuelle Veräußerung sollte nur als gesamte Einheit von Hotel und Chalets möglich sein.

Hotelprojekt „Bergeblick“: Verschiedene Klagen wurden abgelehnt - Bau geht weiter.

Die eigentliche Baugenehmigung durch das Landratsamt erfolgte am 27. September 2021, was die südlich wohnenden Nachbarn, veranlasste, Klage gegen das Projekt einzureichen. Ihrer Meinung nach sei mit erheblichen Lärmbelästigungen zu rechnen – man vermutet Abgas- und Feinstaubbelastung durch die Heizungsanlage und stört sich an der Gastronomie für Tagesgäste. Die Gäste sollen außer beim Frühstück in den umliegenden Tölzer Betrieben versorgt werden, auch Tagesgäste soll es, anders als zeitweise angedacht, im umfangreichen Spa- und Wellnessbereich nicht geben.



Die befürchtete Feinstaubbelastung konnte das Gericht nicht erkennen, zumal das Wohnhaus der Kläger 120 Meter weit entfernt ist und der Investor „ein hohes Eigeninteresse“ habe, dass die Anlage „die eigenen Hotelgäste nicht belästige“. Zudem kommen die Richter zu dem Schluss, dass sich das Wohnhaus der Antragsteller „im Außenbereich“ befindet, also nicht die Maßstäbe eines Wohn-, sondern eines Mischgebietes angelegt werden müssten, was die Lärmbelästigung anbelange.



Hotel auf Wackersberger Höhe: Bau der dritten Etage soll im Herbst fertig sein.

Auch die Beseitigung des Niederschlagswassers betrachtet das Gericht als unproblematisch. Die war damals schon im Tölzer Stadtrat von denen Grünen kritisiert worden. Außerdem wurde bis zur Baustelle extra ein neuer Kanal angelegt, an den auch die wenigen umliegenden Gebäude angeschlossen werden müssen.



In der über 20-seitigen Begründung des Urteils durch das Gericht werden zahlreiche Gutachten aufgeführt, die das Landratsamt gefordert hatte. Die Tölzer Behörde ist denn auch offiziell der Beklagte, die hier den Freistaat Bayern repräsentiert.



Johann Tien freut sich über das Urteil und die entsprechende fachlich korrekte Arbeit durch die Behörden, ganz ausgestanden ist die Sache für ihn aber noch nicht. Es kann immer noch zum Hauptsacheverfahren kommen, bis dahin baut er, so das Gericht, weiter auf eigenes Risiko. Die Argumente im jetzt abgeschmetterten Eilantrag dürften aber so stichhaltig sein, dass es nicht zu einem Baustopp kommen sollte. Derzeit ist man im zweiten Untergeschoss tätig, die eigentliche Holzkonstruktion bis hinauf zur dritten Etage soll noch heuer im Herbst errichtet werden. Karl Bock