Hubschrauber über dem Walchensee: ADAC Luftretter und Wasserwacht üben

Wasserwachtler im Neoprenanzug werden vom Windenoperator in Ausbildung vor dem „Ertrinken“ gerettet.

Einsatz mit der Winde

Von Christine Weikert schließen

Walchensee – Das eineinhalbstündige Spektakel lockte viele Schaulustige an: Am Freitag (24. Juni) wurde am Walchensee eine besondere Wasserrettung geübt.

Die ADAC Luftrettung trainierte gemeinsam mit der Wasserwacht das Retten ertrinkender Personen mittels Hubschrauberwinde.

Etwas später als geplant startet die Übung. Denn kurz zuvor war die Wasserwacht zu drei Einsätzen gerufen worden, darunter ein Motorradunfall am Kesselberg. Nun aber stehen Crewmitglieder von „Christoph 1 München“ und „Christoph Murnau“ mit Wasserwachtlern auf der Wiese und erhalten von Pilot Roland Benning, Stationsleiter der ADAC Luftrettung München, letzte Instruktionen.

+ Briefing vorm Start: Luftretter und Wasserwachtler erhalten letzte Anweisungen. © Christine Weikert

Rettung mit der Winde

Geübt wird an diesem Nachmittag die Windenrettung von Personen aus dem Wasser. Diese wird im Allgemeinen jährlich als Training absolviert, heute im Speziellen als Ausbildung neuer „Windenoperators“. Geübt wird mit einem der modernsten Rettungshubschrauber, einem Airbus Helicopter H 145. Ein paar Wasserwachtler im Neoprenanzug übernehmen die Rolle der Ertrinkenden. Lange muss keiner im kalten Wasser ausharren, denn der „Gelbe Engel“ schwebt nur wenige Augenblicke nach seinem Abheben über der Einsatzstelle und winscht einen Notfallsanitäter herunter. Dieser greift nach dem „Ertrinkenden“, schlingt ihm einen Rettungsgurt um den Oberkörper, hakt ihn ein und wird mit seinem Passagier an der Winde nach oben gezogen. Keine Minute später werden Beide zielgenau auf dem Gehweg neben der B11 abgesetzt. Wer dann als Zuschauer nicht rechtzeitig das Weite sucht, wird von Blättern und kleinen Ästen getroffen, die durch die Luft schleudern.

+ Spaß an der Übung: Der Wasserwachtler springt Salto rückwärts in den See. © Christine Weikert

Wasser nicht alltäglich

„Wasser ist für uns nichts Alltägliches“, verdeutlicht Ausbilder Peter Schellig. Die Windenrettung aus Wasser sei schwieriger als von Land, denn aufgrund der sich bewegenden Oberfläche könne man die Entfernung zum Patienten nicht so genau einschätzen. Schellig ist Stationsleiter der ADAC Luftrettung in Murnau, die überwiegend in das Gebirge ausrückt. „Am Walchensee üben wir eigentlich nur, denn bei Notfällen ist hier meistens die Wasserwacht schneller.“

Im Ahrtal im Einsatz

Mehr Wasserrettungseinsätze hat die Münchner Crew, oft mehrmals die Woche, berichtet Rettungssanitäter Oliver Reinke. „Häufig unterschätzen Schlauchbootfahrer die Isar als eigentlichen Wildfluss“, schildert er. Auch im Ahrtal waren mehrere ADAC-Luftrettungs-Hubschrauber zur Personenrettung im Einsatz. „Mit der Winde kommen wir gut an exponierte Bereiche und sehen die Einsatzstelle bereits während des Anflugs, das geht unglaublich schnell“, unterstreicht der 41-Jährige.