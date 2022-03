Hunde-Ramadama in Bad Tölz: Wege sind sauber – Problem-Wiese bekannt

Von: Daniel Wegscheider

Sauberes Gassigehen: Die Freiwilligen um Camilla Plöckl (l.) mit Jerry, Paul Stumpf mit Lumpi sowie Steffie Richter mit Benni. © privat

Bad Tölz – Auch heuer ist Camilla Plöckl wieder zum Hunde-Ramadama ausgerückt. Dabei säuberte sie zusammen mit zwei Begleitern das Tölzer Stadtgebiet und war auch entlang der Isar unterwegs.

Corona-bedingt vielen heuer einige Helfer aus, die sich sonst immer am Hunde-Ramadama beteiligten oder waren terminlich verhindert, berichtet Camilla Plöckl. Jährlich rückt sie zusammen mit Hund Jerry aus, um nach Hundehaufen Ausschau zu halten, die einfach liegengelassen wurden.

Heuer fällt Plöckls Bilanz erfreulich aus: „Das Stadtgebiet war relativ sauber im Vergleich zum vergangenen Jahr“, berichtet sie und lobt: „Die aufgestellten Hundetoiletten scheinen etwas zu bringen.“



Unterwegs war Plöckl übrigens zusammen mit Paul Stumpf von den Tölzer Fellnasen und Steffie Richter, die ebenfalls ihre beiden Vierbeiner an der Leine mit sich führten. Zusammen grasten sie unter anderem die Gebiete Eichmühle, Kohlstatt, Badeteil, Taubenloch, Kalvarienberg sowie die beiden Seiten der Isar ab.



Allerdings muss Plöckl auch auf einen bekannten Schandfleck hinweisen: „Die schlimmste Wiese überhaupt, ist die am Pfarrer-Westermeier-Weg an der Karwendelsiedlung“, betont sie: „Die war wieder voller Hundehaufen.“ Falls sich die Situation dort nicht verbessert, will Plöckl das städtische Ordnungsamt darüber informieren.



Trotz dem Ärgernis an der Karwendelsiedlung, waren die drei freiwilligen Helfer des Hunde-Ramadama zufrieden mit ihrer Saubermach-Aktion. „Wir hatten ideale Bedingungen“, sagt Plöckl: „Das Wetter war sonnig und trocken; es war nicht zu batzig.“



Am Ende ihrer Tour wurden Plöckl, Stumpf und Richter auch von der Stadt belohnt, die das jährliche Engagement bei der Aktion unterstützt. Die Tölzer Tourist-Info spendete Getränke und belegte Semmeln, die von den Dreien bei einer gemeinsamen Brotzeit im Rosengarten genossen werden konnte. Und auch die drei Spürnasen wurden von Herrchen und den zwei Frauchen für ihre mithilfe per Hunde-Leckerli belohnt.