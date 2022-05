Weiterentwicklung - Tizio soll Stellung stärken

IHK-Regionalausschuss informiert sich über geplantes Tizio in Bad Tölz

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Konzept des Technologie-Campus Tölz. Die Baumaßnahmen starten mit dem mittleren Gebäude, in dem auch das Tizio der Hochschule München untergebracht sein wird. © Paluch Architekten

Bad Tölz – Als einen „Innovationsschub für die Wirtschaft im Oberland“ sieht die IHK das neue Transfer- und Innovationszentrum im Oberland, das in Bad Tölz auf der Flinthöhe angesiedelt werden soll.



„Es ist eine großartige Chance für unsere heimische Wirtschaft, mit Unterstützung der Wissenschaft, innovative Ideen voranzutreiben und sich im Hinblick auf die Zukunft weiterzuentwickeln und auch breiter aufzustellen“, betonte Renate Waßmer.

Mit diesen Worten eröffnete die Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Bad Tölz-Wolfratshausen und Vizepräsidentin der IHK für München und Oberbayern jüngst die Arbeitssitzung des Ausschusses. Im Mittelpunkt des Treffens stand dabei die in Bad Tölz geplante Ansiedlung des Transfer- und Innovationszentrums im Oberland (Tizio) der Hochschule München. Es ist eines von 25 durch den Freistaat geförderten Technologietransferzentren in ganz Bayern, der Freistaat investiert knapp sieben Millionen Euro in den Standort Bad Tölz.

Vizepräsidentin der IHK für München und Oberbayern, Renate Waßmer © privat

Thomas Stumpp, Vizepräsident Wirtschaft der Hochschule München, informierte die Unternehmer über den aktuellen Stand bei der Umsetzung sowie, welche Ziele die Hochschule mit dem Projekt verfolgt: Über geeignete Kooperationen sollen Unternehmen im Oberland ein Zugang zu gemeinsamen Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten mit der Hochschule München ermöglicht werden.

Vizepräsident für Wirtschaft der Hochschule München: Thomas Stumpp. © Hochschule München

„Damit können Hightech-Projekte auch in Betrieben auf dem Land angestoßen sowie vorangebracht werden.“ Bereits Mitte dieses Jahres soll die Geschäftsführung in Bad Tölz ihre Arbeit aufnehmen, sagte Stumpp weiter.

Ende 2023 soll das Zentrum mit seinen Laboren in dem geplanten Neubau auf dem Technologie-Campus in der Kreisstadt seinen Betrieb aufnehmen. Digitalisierung und Nachhaltigkeit, besonders in den Feldern Automatisierung, Robotik, IT-Simulation und Tourismus sind die inhaltlichen Schwerpunkte des Tizio.

Weiterentwicklung - Tizio soll Stellung stärken



„Wirtschaft und Gesellschaft müssen sich auch auf dem Land weiterentwickeln“, betonte Waßmer. Stillstand wäre bedrohlich. „Das Tizio wird das Oberland als Technologiestandort stärken. Innovative Kräfte hier vor Ort erhalten auf kurzem Wege einen erfahrenen Partner und Impulsgeber aus den angewandten Wissenschaften“, sagte sie.

Das sei ein echter Standortvorteil. Waßmer ist stolz auf die hiesige vielfältige Unternehmensstruktur und den Branchenmix. „Aber wir dürfen uns darauf nicht ausruhen.“ Innovationen bräuchten einen guten Nährboden und dabei solle das Tizio helfen, „dass die Saat hier weiterhin gut aufgeht“.

Erster Hochschul-Standort außerhalb von München

Für die Hochschule München ist es der erste Hochschulstandort außerhalb der Landeshauptstadt. Geplant ist laut Stumpp über Kooperationen oder Auftragsforschung für die heimischen Unternehmen, den Wissens- und Technologietransfer in den Bereichen innovative Fertigung und Werkstoffe, sowie in der Digitalisierung zu fördern.

„Von Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten im Tizio kann insbesondere der Mittelstand profitieren, denn dieser kann in der Regel nicht so einfach Ressourcen für Forschung und Entwicklung vorhalten.“

Viele Ausschussmitglieder äußerten sich im anschließenden Gespräch positiv über die Ansiedlung des Zentrums in Bad Tölz. Zu ersten Kooperationsmöglichkeiten ist die Hochschule bereits gekommen, mit einigen fanden erste Gespräche statt.