Illegal entsorgt: Wasserwacht und Polizei fischen 14 Reifen aus Walchensee

Von: Max Müller

Die Polizei Kochel und die Wasserwacht Walchensee zogen insgesamt 14 Autoreifen mit Felgen aus dem See. © Wasserwacht Walchensee

Kochel - Im Kochler Gemeindeteil Urfeld wurden illegal Autoreifen entsorgt. Polizei und Wasserwacht fischten alleine am vergangenen Samstag 14 Stück aus dem Walchensee.

Die Polizei Kochel und Wasserwacht Walchensee arbeiteten vergangenen Samstag (23. April) mal wieder Hand in Hand. Der Polizei wurde gemeldet, dass „etliche Reifen“ im Walchensee bei Urfeld treiben würden. Insgesamt 14 gebrauchte Reifen mit Alufelgen fischten die Einsatzkräfte aus dem See. Am Folgetag fand man drei weitere Reifen hinter der Absperrung am Ablauf des Walchensees. Diese konnten laut Polizei aus Sicherheitsgründen nicht sofort geborgen werden.

Über die Täter ist noch nichts bekannt. Ein Strafverfahren wegen umweltgefährdender Abfallbeseitigung wurde bereits eingeleitet. Die Polizei geht aufgrund der Reifenmenge von einem größeren Transportfahrzeug aus. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kochel unter der Telefonnummer 08041/76106273.