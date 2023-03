Mit 310 km/h über die B 13: Zwei Greilinger veranstalten illegale Autorennen

Von: Daniel Wegscheider

Mit dem sichergestellten Seat Cupra bretterte wohl ein 20-jähriger Greilinger teils mit 250 km/h über die Bundesstraße. © Polizei Bad Tölz

Bad Tölz - Ein Irrsinn, der böse ausgehen hätte können: Zwei Greilinger haben wohl illegale Fahrzeugrennen auf der B13 zwischen Sachsenkam und Bad Tölz durchgeführt.

Anfang Februar brachte ein anonymer Hinweis aus der Bevölkerung die Tölzer Polizeiinspektion auf die Spur: Gegen zwei junge Männer aus Greiling, 20 und 23 Jahre alt, die im dringenden Tatverdacht stehen, illegale Kraftfahrzeugrennen im südlichen Landkreis veranstaltet zu haben.

Wie die Polizei berichtet, hat ein 20-jähriger Greilinger auf der B 13 zwischen Sachsenkam und Bad Tölz einen Mercedes AMG bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde (km/h) auf nachweislich 240 km/h beschleunigt; zu einem anderen Zeitpunkt im Bereich Lenggries einen Seat Cupra auf 247 km/h.

20-jähriger Greilinger ohne Führerschein unterwegs - Beamten stellen Gaspistole sicher

Der junge Mann, der den Beamten zu diesem Zeitpunkt bereits namentlich bekannt war, wurde am 10. Februar im Stadtgebiet Bad Tölz kontrolliert. „Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis, seinen Führerschein musste er bereits Tage zuvor bei der Behörde wegen anderer Vergehen abgeben“, erklärt Polizeihauptkommissar Lars Werner. Bei der Kontrolle des Autos stellten die Beamten zudem eine Gaspistole sicher, „einen Waffenschein hierzu besaß er nicht“.

Gefilmte Aufnahmen beweisen mindestens zwölf illegale Autorennen

Im Anschluss ordnete die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung des Greilingers an. Dort fanden sie diverse Mobiltelefone und weitere Videobeweise, die im Zusammenhang mit den Kraftfahrzeugrennen standen – sie wurden von der Polizei sicher gestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten dem 20-Jährigen insgesamt zwölf illegale Kraftfahrzeugrennen nachgewiesen werden. Außerdem das Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Verstoß gegen das Waffengesetz.

In diesem Zusammenhang führten die Ermittlungen zu einem 23-jährigen Greilinger, der mit einem BMW M5 ebenfalls auf der B 13 zwischen Sachsenkam und Bad Tölz auf 310 km/h beschleunigte. Der 20-jährige Greilinger saß dabei auf der Rücksitzbank und filmte die rasante Fahrt.

Auch in diesem Zusammenhang ordnete die Staatsanwaltschaft München II die Sicherstellung des Autos, den Führerscheins sowie der gefilmten Aufnahmen an. Ebenso durchsuchte die Polizei die Wohnung des 23-Jährigen, dort fanden die Beamten „eine nicht unerhebliche Menge an Betäubungsmitteln“, berichtet Werner weiter.



Es kann dem besonnenen Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer zugeschrieben werden, dass es dabei zu keinem Verkehrsunfall kam

Auch dem 23-Jährigen konnten mehrere illegale Fahrzeugrennen im Landkreis nachgewiesen werden. „Es kann dem Glück und dem besonnenen Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer zugeschrieben werden, dass es dabei zu keinem Verkehrsunfall kam“, betont Werner.

Die beiden Männer müssen jetzt mit einem längeren Entzug ihrer Fahrerlaubnis und einem umfangreichen Strafverfahren rechnen. Die Autos bleiben bis zur gerichtlichen Entscheidung in Gewahrsam.