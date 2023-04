Eine Rootop-Bar mit tollem Blick auf die Berge soll das i-Tüpfelchen sein

Immobilienfirma kauft Postareal an Hindenburgstraße und plant Mischnutzung

Das heruntergekommene Postareal in Bad Tölz an der Hindenburgstraße wurde von der Aureus Oberland GmbH mit Sitz in Gmund am Tegernsee gekauft und soll nun komplett neu gestaltet werden. © Karl Bock

Bad Tölz - Ein Schandfleck verschwindet, damit die Attraktivität der Tölzer Innenstadt verbessert wird.

Das heruntergekommene Postareal an der Hindenburgstraße hat die Familie Worbs erworben und will es neu gestalten, mit Tiefgarage, einem Lebensmittelmarkt und Gastronomie.

Das Bauvorhaben wurde vor Kurzem in nichtöffentlicher Sitzung dem Stadtrat vorgestellt. Der Käufer und Investor ist die Aureus Oberland GmbH, die bereits im Dezember 2015 den Oberlandkomplex Marktstraße 51/Nockhergasse 6 erworben hatte. In den anschließenden Jahren wurde dieser von Grund auf saniert.

„Damit konnten wir einen anhaltenden Mehrwert für die Altstadt generieren“, so Geschäftsführer Kai Worbs im Gespräch mit dem Gelben Blatt. Es bedurfte mehrjähriger Verhandlungen mit dem bisherigen Eigentümer Hermann Elmering, bis am 8. Februar 2023 ein Kaufvertrag über die Grundstücke des Postareals abgeschlossen werden konnte. Laut Worbs, der das Vorhaben zusammen mit seinem Bruder und seinem Vater Kristian-Nicol Worbs im Stadtrat vorstellte, handelt es sich hierbei um eine Grundfläche von 4.000 Quadratmetern.



Die Käufer: Kristian Nicol Worbs (M.) mit Söhnen Oliver Vincent Worbs (l.) und Kai Maximilian Worbs. © Privat

Gekauft wurden das Haupt- und das ehemalige Nebengebäude der Post sowie das ehemalige Kaufhaus Schmederer (zuletzt Matratzen Concord) und das „Niederberger-Haus“, in dem sich früher das Geschäft Elektro Müller befand. Keines der Gebäude steht unter Denkmalschutz, drei der vier Häuser sind aber zumindest optisch in einem heruntergekommenen Zustand.



Kai Worbs dazu: „Durch die leerstehenden Gebäude, bis auf das Erdgeschoss der Hindenburgstraße 3, wo sich die Post befindet, bietet sich für uns die Möglichkeit, sofort mit einer Bauplanung zu beginnen, ohne irgendwelche Kündigungen.“ Der Leerstand habe somit die Entscheidung eines Ankaufs erleichtert, da es sich hierbei um ein innenstädtisches Grundstück handle, „das attraktiv gestaltet werden kann“.



Eine Rootop-Bar mit tollem Blick auf die Berge soll das i-Tüpfelchen sein

In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Tölz will die Aureus Oberland GmbH ein ansprechendes und funktionierendes Quartier entstehen lassen, das Tradition mit nachhaltigen urbanen Lebensräumen verbindet. Konkret kann man sich die Errichtung einer mehrgeschossigen Tiefgarage vorstellen, dazu Flächen für einen Lebensmittelnahversorger, Gastronomie, Post und anderes Gewerbe. Außerdem ist an Büros, Arztpraxen sowie Wohnen in den Obergeschossen gedacht. Gekrönt wird das alles durch eine Rooftop-Bar mit Panoramablick über das Oberland, als neuer Treffpunkt für Jung und Alt. Zudem könnte der Ellbach als offen fließendes Gewässer mit Treppenstufen zum Wasser zum Verweilen einladen.



In der jüngsten Stadtratssitzung konnte das Familienunternehmen seine Vision hinsichtlich der Entwicklung des Postareals präsentieren. Worbs: „Unser Vorhaben wurde vom Stadtrat begrüßt. Das war auch wichtig, da die Stadt ihr Vorkaufsrecht hätte nutzen können.“

Bürgermeister freut sich, endlich diesen Schandfleck in guten Händen zu wissen

Dazu sagte Bürgermeister Ingo Mehner: „Das Postgebäude und die beiden Immobilien an der Hindenburgstraße 5 und 7 sind mit ihrem untragbaren Zustand seit Langem ein Dorn im Auge der Stadt. Ich bin froh, dass wir mit Familie Worbs nun einen Partner an unserer Seite haben, der mit viel Engagement die positive Entwicklung an diesem für die Innenstadt so wichtigen Areal vorantreiben möchte.“

Konkret wird es aber bis zum Baubeginn noch etwas dauern, da erst einmal ein Bebauungsplan erstellt werden muss. Dazu kommen der Abbruch der Gebäude und dann eine zweijährige Bauzeit. Das Bauvorhaben wird sicher auch den schon länger von der Stadt ins Auge gefassten Umbau der Kreuzung Hindenburg-/Wachterstraße zu einem Kreisverkehr beschleunigen. Von dieser Seite her soll dann auch die Zufahrt zur neuen Tiefgarage erfolgen. Karl Bock