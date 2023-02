Ingrid Wildemann-Dominguez übernimmt die Tizio-Geschäftsleitung in Bad Tölz

Von: Daniel Wegscheider

Modell des Technologie-Campus Tölz. Die Baumaßnahmen starten mit dem mittleren Gebäude, in dem auch das Tizio der Hochschule München untergebracht sein wird. © Archiv/Paluch-Architekten

Bad Tölz - In Bad Tölz soll bekanntermaßen ein Hochschulcampus entstehen. Für das geplante Technologie- und Transferzentrum hat Ingrid Wildemann-Dominguez die Geschäftsleitung übernommen.

Den Aufbau ihres Transfer- und Innovationszentrums im Oberland (Tizio) in Bad Tölz treibt die Hochschule München (HM) seit der Förderzusage durch den Freistaat Bayern im vergangenen Jahr weiter voran. Wie berichtet, überbrachte die gute Nachricht fürs Oberland der Bayerische Kunst- und Wissenschaftsminister Bernd Sibler höchst persönlich, als er im Januar 2022 das Landratsamt in Bad Tölz besucht hatte und dort die Anschubfinanzierung von 6,9 Millionen Euro zusicherte.

Ingrid Wildemann-Dominguez übernimmt die Tizio-Geschäftsleitung in Tölz. © Tizio

Das geplante Technologietransferzentrum in der Kreisstadt ist eines von 20 Standorten in ganz Bayern. Entstehen soll es auf dem 25.000 Quadratmeter großen Areal auf der Tölzer Flinthöhe. Hier soll ein campusartiges Gelände mit mehreren Gebäuden im Fachbereich Fertigung, Werkstoffe sowie Management und Tourismus geschaffen werden, die insbesondere kleine und mittlere Unternehmen im Oberland auf Kooperationen ansprechen.



Mitte Januar dieses Jahres übernahm nun Ingrid Wildemann-Dominguez die Tizio-Geschäftsleitung. Die Regionalentwicklerin und studierte Geografin aus Straßlach (Kreis München) sei mit der Region Oberland bestens vertraut, berichtet HM-Pressesprecherin Christiane Taddigs-Hirsch . Die letzten zehn Jahre war Wildemann-Dominguez in der Wirtschaftsförderung des Landkreises Miesbach bei der Regionalentwicklung Oberland tätig. War verantwortlich für Formate wie ein Innovationsfestival in Gmund am Tegernsee, den „Hackathon Handwerk“ im Kloster Benediktbeuern sowie unterschiedliche Vernetzungskampagnen für die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach unter dem Label „Servus Zukunft“.



Wildemann-Dominguez hat bereits im Tölzer Rathaus ihr Büro untergebracht und ist dort Ansprechpartnerin für Tizio sowie für Interessierte an Kooperations- und Transferprojekten mit der HM. „Großartig, dass wir mit Tizio nun einen Ort im Oberland schaffen, wo der Transfer zwischen Wirtschaft und angewandter Wissenschaft seine Heimat findet“, sagt die neue Geschäftsleiterin. Dabei freue sie sich auf eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen, mit Kollegen aus den Wirtschaftsförderungen und dem Tourismus sowie Institutionen der gesamten Oberland-Region von Weilheim-Schongau über Garmisch-Partenkirchen bis nach Miesbach.



Auch Thomas Stumpp, HM-Vizepräsident für Forschung, freut sich über den neuen Startpunkt für Tizio in der Kreisstadt des Landkreises: „Mit der dortigen Einrichtung des Verbindungsbüros geht die HM einen wichtigen Schritt in die Region Oberland“, sagt er und lobt Wildemann-Dominguez als „eine ausgezeichnet vernetzte Ansprechpartnerin für Wirtschaft und Gesellschaft“. Dabei werde sie für die Hochschule München eine Schlüsselrolle „für die konkrete Entwicklung von Tizio und dessen Erfolg einnehmen“.