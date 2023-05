Internationaler Tag der Pflege an der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz

Von: Daniel Wegscheider

Bad Tölz - Den Internationalen Tag der Pflege nutzte die Klinikleitung auch in diesem Jahr, um den Pflegekräften „Danke“ zu sagen.

Zwei ganz besondere Fahnen wehen vor der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz. Darauf zu sehen: ein riesiges Herz und ein kleines Wort – mit großer Bedeutung: „Danke“. Gerichtet an die Pflegekräfte der Asklepios Kliniken Bad Tölz.

Zudem hängen im Haus Poster mit Lob und positivem Feedback von Patient:innen, die sich für die hervorragende Versorgung beim Team der Pflege bedanken. „Unsere Mitarbeiter leisten täglich herausragende Arbeit und tragen so zur bestmöglichen Versorgung unserer Patienten bei. Dafür möchten wir ihnen nicht nur heute ein großes Dankeschön aussprechen“, betont Geschäftsführer Felix Rauschek.

Als kleine Aufmerksamkeit verteilte die Klinikleitung gemeinsam mit dem Referenten der Pflegedienstleitung Jan Kloke an alle Pflegekräfte und unsere Auszubildenden Donuts, zur kleinen süßen Stärkung für zwischendurch. Zudem hängen auf den Stationen große Plakate auf denen Herzen mit Lob zufriedener Patient:innen zu sehen sind.

12. Mai: Geburtstag einer Pflege-Pionierin

Der „Internationale Tag der Pflege“ wird Jahr für Jahr am 12. Mai, dem Geburtstag von Florence Nightingale gefeiert. Sie gilt als Pionierin auf dem Gebiet der modernen Krankenpflege. 1820 geboren als Kind wohlhabender Eltern, arbeitete die Britin selbst als Krankenschwester, lernte bei Auf-enthalten im Ausland viel pflegerische Praxis kennen. Ihr Wissen nutzte sie, um die Ausbildung in England zu professionalisieren. Zudem leistete Nightingale entscheidende Beiträge zur Verwissenschaftlichung der Pflege und zur Forschung in der Krankenhaushygiene.