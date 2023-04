Jagdwilderei in Kochel: Rehbock angeschossen und verendet

Von: Andreas Baar

Das tote Tier war in einem Moorgebiet auf dem Gemeindegebiet Kochel gefunden worden (Symbolbild). © panthermedia/Jakub Mrocek

Kochel - Die Polizei ermittelt wegen einer Jagdwilderei im Kochler Moos. Ein Rehbock ist an einer Schusswunde verendet.

Laut Polizei hatte eine Passantin am Mittwoch (12. April) gegen 7 Uhr im Moorgebiet zwischen Ort und Brunnenbach im Gemeindebereich Kochel einen toten Rehbock entdeckt. Es wurde festgestellt, dass das Tier an einer Schusswunde verendet war. Offenbar hatte nach Polizeiangaben ein bislang Unbekannter, der keine Jagdberechtigung besaß, zwischen dem Abend des Vortags und dem Auffindezeitpunkt mutmaßlich mit einer kleinkalibrigen Waffe den Rehbock angeschossen. Möglicherweise war das Tier zunächst verletzt weitergelaufen und erst später seiner Verletzung erlegen. Das Tier befand sich bei der Auffindung im Jagdrevier Ried. Der Wert des Rehbocks wird mit rund 100 Euro angegeben. Geschädigt ist ein 77-jähriger Jagdpächter. Bei dem vorliegenden Ereignis handelte es sich um den zweiten Vorfall innerhalb eines Jahres im Loisachtal, so Steffen Wiedemann, Leiter der Polizeistation Kochel. Die Polizei Kochel bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08041/76106-273.