Jugend und Pandemie: Versammlung in Benediktbeuern beleuchtet Auswirkungen

Von: Christine Weikert

Marcus Kolm vom Don Bosco-Club in Benediktbeuern kennt Sorgen und Nöte der Jugend in der Pandemie. © Christine Weikert

Benediktbeuern - Eine Jugendversammlung in Benediktbeuern beschäftigt sich mit einem drängenden Thema: Es geht um Auswirkungen der Pandemie auf die junge Generation.

„Ausgebremst – Darf uns eine Pandemie das Recht auf Jugend nehmen?“: Unter diesem Motto lädt der Trägerverein Kinder- und Jugendarbeit Loisachtal für Samstag (12. März) zu einer Jugendversammlung in die Benediktbeurer Schulturnhalle ein. Nach zwei Jahren Pandemie will der Verein die Jugend in den Mittelpunkt rücken, einen Dialog mit Kommunalpolitikern ermöglichen und eine gesellschaftliche Aufarbeitung dieser herausfordernden Zeit anregen. Die Corona-Pandemie brachte viele Einschränkungen mit sich, auch für junge Menschen. Maßnahmen wie Kontaktreduzierung, Schließung von Sportstätten und anderen Freizeiteinrichtungen sowie Homeschooling gingen an der jungen Generation nicht spurlos vorüber.



Auswirkungen der Politik

„Doch welche Auswirkungen haben die von der Politik getroffenen Entscheidungen auf junge Menschen, die sich in ihrer wichtigsten Entwicklungsphase befinden?“, fragt Marcus Kolm, Leiter des Don Bosco-Clubs Benediktbeuern und vormals Streetworker im Loisachtal. Einige Antworten kennt der Sozialarbeiter schon. „Zwei Drittel aller Schulen waren für Homeschooling technisch unzureichend aufgestellt, 60 Prozent der befragten SchülerInnen gaben an, dass ihnen Lernen zu Hause schwerer fiel“, zitiert er aus einer Studie. Dabei hätten die meisten Befragten das Gefühl, von der Politik nicht als junge Menschen, sondern nur als Lernende angesehen zu werden. „Dass ihre Lebenswelt aus viel mehr als Schule besteht, spiegelte sich in den Gesetzgebungsprozessen und Infektionsschutzgesetzen nicht wider“, bemängelt Kolm.

Öffentliche Versammlung Die öffentliche Versammlung findet am Samstag, 12. März, um 16 Uhr in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule Benediktbeuern statt.

Mehr Sorgen und Ängste

Umfragedaten zeigten, dass durch die Pandemie Sorgen und Ängste bei Kindern und Jugendlichen zunahmen und das Risiko für psychische Auffälligkeiten anstieg. „Klinisch relevante Depressionen haben sich verdoppelt“, zitiert Kolm weiter aus einer Untersuchung, die als Hauptgrund erlebte Einsamkeit ermittelte. Dies decke sich mit seinem Eindruck, meint der Clubleiter. „Wir nehmen einen großen Bedarf an Kommunikation, Aufbau von Beziehungen und an entwicklungsfördernden Angeboten wahr“, schildert er.



Dialog ist das Ziel

Die Jugendversammlung soll nicht nur die Meinung der Jugend „sicht- und hörbar“ machen, sondern einen Dialog in Gang setzen. „Deswegen laden wir alle ein. Junge Menschen aus dem Loisachtal, politische Vertreter, Personen aus der Jugendarbeit und alle anderen Interessierten“, zählt Kolm auf. Pädagogisch begleitete Diskussionsrunden und Kurzworkshops sollen einen konstruktiven Austausch ermöglichen. Im Nachgang wollen die Veranstalter die Ergebnisse der Jugendversammlung evaluieren und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das so entstandene Bild könne dazu dienen, politische Entscheidungen der Vergangenheit kritisch zu prüfen und für die Zukunft eine Perspektive für den gesamtgesellschaftlichen Umgang mit jugendspezifischen Themen schaffen, meint Sozialarbeiter Kolm.