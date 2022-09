Jugendtreff in Bad Heilbrunn: Jetzt alles bunt in „ClubBrunn“

Die Jugendlichen legten fleißig Hand an und verwandelten eine Leinwand mit Graffiti in ein Banner, das nun den „Chillbereich“ im Bad Heilbrunner Jugendtreff ziert.

Nutzer engagieren sich selbst

Von Christine Weikert

Bad Heilbrunn - Der Jugendtreff in Bad Heilbrunn erstrahlt in neuem Glanz. Verantwortlich dafür sind die Jugendlichen selbst.

Vor rund einem Jahr startete der Jugendtreff in Bad Heilbrunn. Unter dem Dach des Trägervereins für Kinder- und Jugendarbeit im Loisachtal läuft das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Benediktbeurer Don-Bosco-Club. Das Bad Heilbrunner Pfarrheim stellte dafür Räumlichkeiten zur Verfügung, die nun von Jugendlichen aus dem Loisachtal ansprechend gestaltet wurden.

Schreinern und Sprühen

Sabine Maier, Leiterin des Trägervereins Kinder- und Jugendarbeit Loisachtal ist dieser Tage stolz und dankbar. Dankbar dafür, dass ihre Schützlinge – in Absprache mit den Ministranten, dem Pfarrgemeinderat und der Kirchenverwaltung – den von der Bad Heilbrunner Pfarrgemeinde zur Verfügung gestellten Jugendraum frei gestalten durften. Und stolz darauf, was die Jugendlichen in den letzten Wochen daraus gemacht haben. „Gemeinsam mit unseren etwa 25 Stammjugendlichen haben wir in den letzten Wochen einiges geschafft“, schildert Maier.

So wurde in einem zweitägigen Workshop mit Unterstützung einer Schreinerin eine Theke für den Bistrobereich gebaut und anschließend mit Hilfe eines Graffiti-Künstlers aus München verschönert. In einem eintägigen Graffiti-Workshop wurde eine vier Meter lange Leinwand mit dem Clubnamen besprüht und ziert nun den „Chillbereich“ des Jugendtreffs.

+ Die Theke wurde selbst gebaut und ebenfalls mit Graffiti-Kunst verziert. © Christine Weikert

Viel Eigeninitiative

„Beide Projekte wurden mit Projektgeldern des Amts für Jugend- und Familie gefördert, das uns finanziell sehr großzügig bei unserem Gestaltungs-Projekt unterstützt hat“, lobt Maier. Auch die Jugendlichen selbst hätten große Eigeninitiative gezeigt, betont die Sozialpädagogin. Sie zogen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis Sachspenden an Land, etwa Bartische und Stühle, die nun den Bistrobereich aufwerten. Um zukünftig weitere kleinere Anschaffungen tätigen zu können, stellten die Jugendlichen eine Spardose auf, die sie als Besucher während der Öffnungszeit regelmäßig mit Kleingeld füllen.



Begeisterte Politiker

Wert wird auch auf die Außendarstellung gelegt. Wie Maier berichtet, nahmen fünf Jugendliche mit Wortbeiträgen an einer Sitzung des Sozialausschusses im Juli teil. „Sie konnten die Mitglieder davon überzeugen, wie wichtig ein gut ausgestatteter Jugendtreff für sie ist“, schildert sie. Im Vorfeld hatten 18 Jugendliche eigens einen Film gedreht, der darstellt, was offene Jugendarbeit und besonders der „ClubBrunn“ für sie bedeutet. „Die Politiker zeigten sich begeistert vom Engagement der jungen Menschen und sagten ihnen zu, dass die Gemeinde gerne bereit sei, sich finanziell an der Gestaltungsphase des „ClubBrunns“ zu beteiligen“, resümiert Maier. Die Jugendlichen hofften nun, dass hier auch Wort gehalten werde.

Party zur Einweihung

In nächster Zeit stehen laut Maier noch die farbige Gestaltung einiger Wände sowie kleinere Anschaffungen wie Lichterketten, Sofaüberzüge und neue Rollos an. Mit einer Einweihungsparty soll zum Ende des Projekts der „ClubBrunn“ gebührend gefeiert werden.