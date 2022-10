Juristischer Hürdenlauf des Hotelprojekts „Bergeblick“ in Tölz beendet – Eröffnung 2023

Dem Hotelprojekt „Bergeblick“ auf der Wackersberger Höhe steht nun nichts mehr im Wege. Aktuell laufen dort die Bauarbeiten. © Karl Bock

Bad Tölz – Dem Hotelprojekt „Bergeblick“ auf der Wackersberger Höhe steht nichts mehr im Wege. Nachdem das Verwaltungsgericht den Eilantrag für den Baustopp abgelehnt hat, wurde die Anwohner-Klage zurückgezogen.

Die Firmen können wie bisher weiter arbeiten, das Hotel mit drei Lodges soll im Frühjahr 2023 eröffnet werden. Entsprechende Informationen gab es in der jüngsten Stadtratssitzung durch Bauamtsleiter Christian Fürstberger und Bauherr Tien.

Das in Wackersberg lebende Ehepaar Tien musste für das Vorhaben auf der sprichwörtlich grünen Wiese oberhalb von Bad Tölz, südlich des ehemaligen Cafés Forsthaus und des Wanderparkplatzes, schon einige Hürden überwinden. Zunächst musste der Tölzer Stadtrat überzeugt werden, die Grünen-Fraktion forderte einen städtebaulichen Vertrag, um Details des Projektes „Bergeblick“ zu regeln.

Darin wurde unter anderem festgelegt, wie viele Zimmer gebaut werden dürfen, wie lange sie zusammen mit den drei einzeln stehenden Lodges vermietet werden dürfen, zudem musste ein verbindlicher Bauzeitenplan vorgelegt werden.

Kläger befürchten erhebliche Lärmbelästigung und Abgas- sowie Feinstaubbelastung vom Hotel „Bergeblick“

Die eigentliche Baugenehmigung durch das Tölzer Landrats­amt erfolgte am 27. September 2021. Was die südlich wohnenden Nachbarn, ein Ehepaar, veranlasste, Klage gegen das Projekt mit etwa 100 Betten einzureichen. Ihrer Meinung nach, sei mit erheblichen Lärmbelästigungen zu rechnen: Die Kläger befürchten Abgas- und Feinstaubbelastung durch die Heizungsanlage und stören sich an der Gastronomie für Tagesgäste – die jedoch gar nicht vorgesehen ist.

Auch die befürchtete Feinstaubbelastung durch die Heizung konnte das Gericht nicht erkennen, zumal das Wohnhaus der Kläger 120 Meter weit entfernt ist und der Investor „ein hohes Eigeninteresse“ habe, dass die Anlage „die eigenen Hotelgäste nicht belästige“.

Klageprozess kostet Investor Johannes Tien Zeit, Ressourcen und viel Geld

Die Klage gegen die 2021 erteilte Baugenehmigung durch das Landratsamt habe „keine aufschiebende Wirkung“ gehabt, sagte Bauamtsleiter Christian Fürstberger in der jüngsten Sitzung des Tölzer Stadtrats. Deshalb hätten die Kläger einen Eilantrag auf einen Baustopp gestellt. Das Gericht wies dies zurück, die Klage wurde nun von den Klägern zurückgezogen, was Tien im Rahmen einer Pressemitteilung „als sehr befremdlich“ ansieht. Neben 18 Monaten Entwicklungszeit hätten die Klageeinreichungen „nochmals über sechs Monate an Zeit und Ressourcen, viel Geld, Aufregungen, Bedenkenabwägungen und Besprechungen gekostet“.



Was den Lärm betrifft, verwies Fürstberger auf das entsprechende Gutachten. Da sich das Grundstück im Außenbereich befindet, gelten dort nicht die strengen Maßstäbe eines reinen Wohngebiets, sondern die eines Mischgebiets. Ohnehin hatte Investor Tien deshalb nach Süden hin einen Erdwall aufschütten lassen. Die Frage, ob der Verkehr durch Gäste stört, habe das Verwaltungsgericht nicht einmal andiskutiert, „das ist völlig unerheblich“. Eine Feinstaubbelastung sei ebenfalls nicht zu erkennen - bei rund 120 Metern Distanz zum Hotel.



Und auch die Beseitigung des Niederschlagswassers wurde als unproblematisch eingestuft. Das Gericht habe festgestellt, dass das Konzept des Bauherrn hierzu ausreichend sei, sagte Fürstberger: „Und wenn es kleine Ungereimtheiten geben sollte, dann lassen sie sich im Zuge des Baus beseitigen.“

Hotelprojekt auf der Wackersberger Höhe soll im Frühjahr 2023 fertig sein

All dies zeige, „dass wir keine Fehler gemacht haben“, so der Bauamtsleiter weiter. Die Normenkontrollklage wurde Mitte September zurückgezogen, eine an sich gute Nachricht für Investor Tien, der sein Hotel in Holzbauweise bis zum Frühjahr 2023 fertigstellen möchte.



„Natürlich ist es das Recht der beiden Nachbarn zu klagen“, betont Tien in seiner schriftlichen Stellungnahme. Es seien aber Schriftsätze verfasst worden, die inhaltlich nichts Neues geboten hätten. Die Klage des benachbarten Ehepaars in Zusammenarbeitet mit einem Landwirt in der Nähe stuft er deshalb „mehr als verbale Kraftmeierei“ ein. „Auch ein Jurist hätte dies bei realistischer Betrachtungsweise erkennen müssen“, ist Tien überzeugt. Karl Bock