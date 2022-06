Kanal im Modell

Kampf gegen Plastikmüll: Forscher gehen beim Walchensee globales Problem an

Forschen in der Versuchsanstalt Obernach: Prof. Hartlieb erklärt die Simulationen und Messungen am Modell des Hochwasserrückhaltebeckens Rheintaler Binnenkanal. © Andreas Sauer

Walchensee – Mit einem Forschungsprojekt sagt man in der Versuchsanstalt Obernach dem Plastikmüll im Wasser den Kampf an.

Prof. Dr. Arnd Hartlieb brennt für seine Arbeit. Keinen Zweifel lässt er daran, welch große Bedeutung der Versuchsanstalt Obernach für die Forschung zukommt. „Modellversuche sind nicht zu ersetzen“, betont der Betriebsleiter und Dozent an der Technischen Universität München (TUM). Sie liefern in seinen Augen transparente und nachweisbare Aussagen. Und im besten Fall lösen sie entscheidende Probleme.

Technologie im Test

Ein solches Projekt läuft aktuell in der Versuchsanstalt, das Hartlieb vorstellt. „River Screener“ befasst sich mit der Entwicklung eines Reinigungssystems, das Makroplastik aus Fließgewässern entfernt, bevor der Kunststoff ins Meer gelangt – ein globaler Brennpunkt. Dazu laufen nun Grundlagenversuche in der Forschungsanlage an der B11 zwischen Walchensee und Wallgau, die 1929 in Betrieb genommen wurde. Zwei Ausschnittmodelle im Maßstab 1:1 im Freigelände sowie Modelle der Gesamtanlage in kleinerem Maßstab sollen herausfinden, ob die geplante Technologie zum Reinigen geeignet ist beziehungsweise wie sie sich verbessern lässt. Rechenarme sollen, so ist die Idee, den Plastikmüll in vertikal angeordnete Trommeln schieben, die dann durch Rotation den Müll von innen nach außen an das Ufer zum Abtransport befördern.

Förderung vom Bund

Hinter „River Screener“ steht ein gemeinsames Forschungsprojekt mit der Firma Muhr in Brannenburg. Im Rahmen des Förderprogrammes „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM) wird es vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Finanziell unterstützt werden dabei Projekte mit mittelständischen Unternehmen, die eine innovative und nachhaltige Idee verfolgen. Das übergeordnete Ziel ist es, in die Nähe der Vermarktungsreife zu kommen.



Kanal im Modell

Dieses Projekt ist bei Weitem nicht das einzige, das derzeit in Obernach läuft. Beispielsweise ist das Hochwasserrückhaltebecken im Rheintaler Binnenkanal in der Schweiz als Modell aufgebaut. Dabei wird der Prozess des Befüllens und Entleerens simuliert, um festzustellen, wie sich die Regulation optimieren lässt. Auch ein Entwurf der Hochwasserentlastungsanlage Windachspeicher ist nachgebaut. Unter anderem soll die Frage beantwortet werden, ob die Anlage für Spitzen gewappnet ist und was verbessert werden muss.



Noch drei Projekte geplante

Weitere drei Projekte sind geplant, im Laufe des Jahres starten die Untersuchungen. In einem optimalen Umfeld, wie Hartlieb betont. Auf der Freifläche am Obernachkanal fließe das Wasser auf natürliche Weise über das Gelände. „Das bedeutet energiesparende und realistische Versuchsmöglichkeiten“, betont der Forscher. Denn sowohl Temperatur als auch Zusammensetzung des Isarwassers stimmen mit den Werten in der Natur überein.



Wasserkraft in Großweil

„Ein prominentes Beispiel in der Region ist die Errichtung des Schachtkraftwerkes an der Loisach in Großweil, das im November 2020 in Betrieb gegangen ist“, ergänzt Prof. Hartlieb, „es ist weltweit die erste Pilotanlage im Zweischachtdesign. Diplom Ingenieur Albert Sepp, ein gebürtiger Großweiler, hat zusammen mit der Technischen Universität München die Konzeptidee für eine naturverträgliche und kosteneffiziente Nutzung der Wasserkraft entwickelt.“ Andreas Sauer