Nach der Segnung in Tölz ziehen die Sternsinger unter dem Motto: Kinder stärken, Kinder schützen“ hinaus

Von: Michaela Schubert

„Segen sein und Segen bringen“ - Kinder stärken, Kinder schützen! Unter diesem Motto segnet der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx die Sternsinger in der Stadtpfarrkirche in Bad Tölz. © Michaela Schubert

Bad Tölz - Die 65. Sternsinger-Aktion startet in Bad Tölz. Beim Aussendungsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Tölz segnet Kardinal Reinhard Marx die heiligen Könige, bevor sie in ihren schmuckhaften Gewändern durch die Innenstadt Richtung Franzmühle ziehen.

Die Sternsinger-Aktion 2023 hat folgendes Motto: „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Beim Aussendungsgottesdienst in der Stadtpfarrkirche segnet Kardinal Reinhard Marx. Er erklärte den Heiligen Drei Königen: „Vor über 60 Jahren war ich selbst Sternsinger und bin seitdem dem Stern treu geblieben,“ und benedeite sie.

Außerdem meinte er, sie sollen Boten für eine bessere Welt sein, denn die Sternsinger-Aktion sei ein Projekt, das Kinder für Kinder machen und zwar bislang das größte - heuer mit dem Fokus auf Indonesien. Geduldig ließen sich die Kinder nach und nach segnen, um ihrer Mission in den nächsten Tagen frohen Mutes nachzukommen. Auch Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) ließ sich die festliche Stimmung nicht entgehen und wohnte der Aussendung bei.

Nach der Segnung zogen die Sternsänger erst einmal in das katholische Pfarrheim Franzmühle, um sich zu stärken. Nachmittags gab es ein attraktives Rahmenprogramm, bei dem die Sternsinger einen schönen Nachmittag mit einander verbringen konnten. Zur Abrundung des Programmes wurde eine kurze Andacht abgehalten, nach der die Sternsinger dann endgültig auf ihre Reise gingen.

Aus dem Matthäusevangelium

Die Weisen aus dem Morgenland (Caspar, Melchior und Balthasar) sahen damals einen Stern aufgehen. Der Stern kündigte die Geburt eines Königs an. Zu Ehren der Geburt Jesu - des Messias - überbrachten die Sterndeuter damals Gold, Myrrhe und Weihrauch, so steht es im Matthäusevangelium geschrieben.

Der Brauch der Sternsänger in Zusammenhang mit heute

Warum werden die Sternsänger heute noch ausgesandt? Ganz einfach - die Heiligen Drei Könige dienen als Vorbild der Christen, weil sie sich auf den weiten Weg gemacht, dem Stern vertrauen schenkten und vor Jesus an der Krippe niederknieten. Symbolisch sind die Heiligen Drei Könige in den nächsten Tagen, bis zum 6. Januar im Landkreis unterwegs, um die Botschaft zu vermitteln: Segen sein und Segen bringen. Die Sterndeuter ziehen von Haus zu Haus und bringen den Segen vorbei und sammeln Spenden, die wiederum Segen bringen für Kinder die Hilfe benötigen.

Sternsinger-Aktion 2023 - Träger sind das Kindermissionswerk und Bund der Katholischen Jugend (BDKJ)

Insgesamt machen rund 300.00 Kinder bei der Sternsingeraktion 2023 mit und machen sich, wie ihre Vorbilder aus dem Morgenland auf den Weg, um für das Projekt Kinder stärken, Kinder schützen! in Indonesien und weltweit Spenden zu sammeln.

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) sind Träger der Sternsinger-Aktion. Laut ihnen sammelten die Sternsinger im vergangenen Jahr rund 38,6 Millionen Euro Spendengelder ein und das trotz der Corona-Pandemie. Bayernweit kamen dank der Heiligen Drei Könige 1,94 Millionen Euro an Spendengelder im Erzbistum zusammen. Von den Spenden werden verschiedene Projekte gefördert: unter anderem im Bereich Nothilfe für Kinder, Bildung und Gesundheitswesen.

Die Initialien auf der Türe und wofür sie stehen

Was hat es mit „C+M+B“ auf sich? Viele Menschen denken, das „C“ stehe für Caspar, das „M“ für Melchior und das „B“ für Baltasar. Hier kommt die Aufklärung: Da die Sternsinger den Segen in die Häuser bringen, steht das „C+M+B“ für Christus mansionem benedictat (aus dem Lateinischen) und heißt zu deutsch „Christus segne dieses Haus“. Um zu symbolisieren, dass ein Haus gesegnet wurde, schreiben die Sternsinger die Buchstaben C+M+B mit Kreide auf die Türen, ergänzend mit der aktuellen Jahreszahl, also im neuen Jahr 2023.

Mögen alle Sternsinger behütet um die Häuser ziehen und in Hinblick auf das Motto 2023 „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ viel Gutes erreichen. Diese Wünsche kommen direkt aus der Redaktion.