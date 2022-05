Kein Lärmschutz bei Kochel: Wall an Kesselbergstraße abgelehnt

Von: Christine Weikert

Motorradfahrer am Kesselberg: Ein Lärmschutzwall darf auf dem Anwesen an der B11 nicht errichtet werden. © Christine Weikert

Kochel – Mit den ersten Sonnenstrahlen fallen in Kochel auch die Motorradfahrer wieder ein. Ihr Ziel: Der Kesselberg mit seinen Serpentinen.

Die alte Villa in Kochels Ortsteil Altjoch liegt besonders ungünstig, was den Motorradlärm angeht: Direkt vor ihrer Einfahrt liegt eine Bushaltestelle, welche die Motorradfahrer als Wendeschleife nutzen. An schönen Tagen treffen sich dort nach Feierabend teils mehrere Dutzend Biker aus der näheren und weiteren Umgebung und fahren bis zum Einbruch der Dunkelheit die Kesselbergstrecke rauf und runter. Der damit verbundene Lärm ist weithin zu hören und für die direkten Anlieger eine enorme Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität.



Die Hauseigentümerin will nun auf einer Länge von 130 Metern eine vier Meter hohe begrünte Lärmschutzwand errichten und dazu einen Erdwall aufschütten. Erhöht werden sollen auch die Säulen und das Hoftor, und zwar auf drei Meter. Laut Flächennutzungsplan befindet man sich allerdings im Außenbereich. „Es ist sehr schwierig, im Außenbereich ohne Privilegierung Baurecht zu erhalten“, eröffnete Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU). Dies gelte auch für Einfriedungen, die nur in sehr restriktivem Umfang möglich seien, etwa zur Weidetierhaltung. „Lärmschutz ist kein Privilegierungstatbestand“, stellte Holz fest. Dabei zeige man viel Verständnis für Lärmschutz und habe daher nach anderen Privilegierungstatbeständen gesucht, aber nichts gefunden, räumte er ein.

Das gemeindliche Einvernehmen könne daher nicht erteilt werden, verdeutlichte der Rathauschef. Die Antragstellerin sei möglicherweise von einer anderen Sachlage ausgegangen schloss Holz aus dem eingereichten Bildmaterial, das eine großzügige Entfernung von Baumbestand entlang der Grundstücksgrenze zur B11 erkennen lässt.