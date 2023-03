Kesselberg: Neue Sperrzeiten für Biker ab dem 1. April

Von: Andreas Baar

Beliebt bei den Bikern: Die Kesselbergstrecke. © Christine Weikert

Kochel – Achtung Motorradfahrer: Für Biker gelten ab Samstag, 1. April, bis 31. Oktober bergauf neue Sperrzeiten auf der Kesselbergstrecke bei Kochel.

Wie berichtet, hatte sich die Unfallkommission – mit Vertretern von Tölzer Landratsamt, Polizei und Staatlichem Bauamt Weilheim – im vergangenen Herbst zu diesem Schritt entschlossen. Hintergrund: In der Vergangenheit war es immer wieder zu schweren Unfällen auf der bei Bikern beliebten Bergstrecke der B11 gekommen. Deshalb ist nun für Motorradfahrer die Auffahrt auf den Kesselberg von 1. April bis zum 31. Oktober täglich zwischen 15 und 22 Uhr nicht gestattet – auch an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen. Die Regelung gilt probeweise für zwei Jahre bis 2024, dann wird alles ausgewertet.



Man habe die Sperrzeiten dem „tatsächlichen Unfallgeschehen“ angepasst, so Kreissprecherin Marlis Peischer. Die Daten besagen, dass sich in der Vergangenheit die meisten Unfälle zwischen 15 und 22 Uhr ereignet hatten und schwere Unfälle zu 91 Prozent von Motorradfahrern verursacht worden waren.



Erboste Anwohner

Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU) hatte die baulichen Maßnahmen auf der Bergstrecke für gescheitert erklärt und wirksamere Regelungen gefordert. Auch hatten immer wieder erboste Anwohner über die Lärmbelästigung durch die Biker geschimpft.



Die zeitlich begrenzte tägliche Sperrung der Bundesstraße für Motorradfahrer über ein halbes Jahr sei „verhältnismäßig“, sagt Georg Fischhaber, Leiter der Verkehrsbehörde im Landratsamt. Neue Schilder sind laut Kreisbehörde aufgestellt. Aus Schlehdorf und Benediktbeuern kommend wird an den Ortseingängen von Kochel auf die Sperrung hingewiesen und Umleitungsmöglichkeiten angezeigt.