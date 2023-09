Kesselberg-Unfall: Ein Pkw überschlägt sich - zwei Personen schwerverletzt

Von: Anne Franziska Rossa

Der Mini blieb nach dem Überschlag auf dem Dach liegen. © Wasserwacht Kochel

Kochel - Zwei Schwerverletzte auf dem Kesselberg: Auto überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen - die drei Insassen müssen ins Unfallklinikum Murnau.

Am Sonntagabend (10. September) fuhr gegen 20:10 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem Mini Cooper in Kochel die Kesselbergstraße bergauf. Der Herrschinger hatte zwei weitere Personen (23 und 22 Jahre alt) an Bord.

Laut Polizeiangaben geriet der Pkw in einer Rechtskurve an den Bordstein, woraufhin sich der Mini überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die beiden Mitinsassen wurden dabei schwer verletzt. Gemeinsam mit dem leicht verletzten Fahrer wurden sie mit dem Hubschrauber ins Unfallklinikum nach Murnau geflogen, so Polizei. Der Sachschaden am Fahrzeug wird mit rund 20.000 EUR angegeben.