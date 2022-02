Kirche in Bad Tölz wird nicht zum Konzertsaal umfunktioniert

Bad Tölz – Jüngst sprach sich der Stadtrat mehrheitlich gegen die beantragte Nutzung der Franziskaner Kirche aus. Diese hätte übergangsweise als Ausweichquartier genutzt werden sollen.

Walter Frei, langjähriger Vorsitzender der Tölzer Sing- und Musikschule, hatte unlängst die Idee, die Franziskaner Kirche, die seit Jahren nur noch für sonntägliche Gottesdienste genutzt wird, als Ausweichquartier während der ab 2024 anstehenden Kurhaussanierung zu nutzen. Als früherer erfolgreicher Veranstalter hochrangiger Konzerte weiß er um die gute Akustik der Kirche im Tölzer Badeteil.

Seiner Meinung nach würde die Doppelnutzung dem Tölzer Kulturleben gut tun. Seine Tochter, CSU-Stadträtin Gabriele Frei, stellte deshalb den Antrag, eine Machbarkeitsstudie bezüglich der Kosten ins Auftrag zu geben, sofern das Erzbistum als Eigentümer der Kirche mit dem Vorhaben einverstanden wäre.

Bei der anschließenden Diskussion in der Stadtratssitzung am Dienstag kristallisierten sich aber deutliche Probleme heraus. So wies Kurdirektorin Brita Hohenreiter darauf hin, dass die Kirche nur für Hochkulturevents geeignet sei, die in Bad Tölz meist defizitär verlaufen würden.

Zudem seien erhebliche Investitionen in Brandschutz, Fluchtwege, Barrierefreiheit und Technik erforderlich. Außerdem müsste auch das Kurhaus während der frühestens 2024 beginnenden Umbauphase „bespielt“ werden, schließlich würden Veranstalter sonst abwandern und auch dem Pächter der Gastronomie könne man eine komplette Schließung des Hauses nicht zumuten.

Geschichte des Franziskaner Klosters

Johanna Pfund (Grüne) plädierte dafür, die Kirche nicht ungenutzt verfallen zu lassen und erst mal zu schauen „was der Umbau kostet“. Willi Streicher (SPD) erinnerte an die Geschichte des Franziskaner Klosters und warnte davor, „in eine Immobilie zu investieren, die uns nicht gehört“.

CSU-Fraktionssprecher René Mühlberger sprach sich angesichts der anstehenden großen und teuren Projekte der Stadt gegen eine Machbarkeitsstudie aus, während sein Fraktionskollege Christof Botzenhart eine Multifunktionshalle im Moraltareal für Konzerte und Abschlussfeiern ins Gespräch brachte.

Zudem erinnerte er daran, dass auch namhafte Konzerte in der Stadtpfarrkirche stattgefunden hätten und dort weiter stattfinden können.

Schließlich machte Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) deutlich, dass die Machbarkeitsstudie nur dann Sinn hätte, sofern man danach willens und in der Lage wäre, die entsprechenden Mittel in den Umbau der Kirche zu einem Veranstaltungssaal in die Hand zu nehmen.



Dazu plädierten schließlich die acht Räte Gabriele Frei, Julia Dostthaler und Sepp Steigenberger (alle CSU) sowie die Grünen Johanna Pfund, Johannes Gundermann, Moritz Saumweber, Doris Bigos und Richard Hoch. Zwölf Stadträte von CSU, SPD und Freien Wählern stimmten mehrheitlich dagegen, fünf Stadträte waren für die Sitzung entschuldigt. Karl Bock